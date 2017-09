6ª Formação aos Dirigentes Municipais de Educação de MS aconteceu nesta quinta

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, que também é vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime da região Centro-Oeste, participou nesta quinta-feira (14) da abertura da “6ª Formação aos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul”, organizada pela seccional da entidade no Estado.

O evento, que acontece até esta sexta-feira (15) na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul – Assomasul, tem o objetivo de levar aos representantes dos municípios, palestras com profissionais especializados na área pública, que irão abordar temas relacionados a questões administrativas.

De acordo com a secretária Ilza Mateus, os temas são de grande relevância no cotidiano das administrações municipais.

“Este espaço é muito importante para estarmos nas mesas de discussão e debates trazendo informações valiosas. As demandas de trabalho nas secretarias são muito grandes e os temas são pertinentes com as nossas rotinas”, explicou.

A presidente da Undime em Mato Grosso do Sul, Kalícia França Brito, ressalta que as palestras com os temas ajudam a direcionar o trabalho dos agentes públicos.

“Esse evento é de grande valia, pois todos sabem da responsabilidade que temos. As cobranças pelos órgãos fiscalizadores são cada vez maiores, então temos que ter o conhecimento e o aprendizado do que devemos fazer”, afirmou.

A primeira palestra do evento foi ministrada pelo representante do Tribunal de Contas do Estado, o advogado Eduardo Dionizio, que passou orientações aos dirigentes quanto a prestação de contas referentes aos recursos oriundos da educação.

“Nós trabalhamos sempre com a premissa da orientação, com o trabalho preventivo”, pontuou

As palestras deste primeiro dia de evento também abordaram temas como convênios na área de transporte escolar e gestão do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb e o uso de dados na educação.

Já na sexta-feira, os palestrantes irão falar, entre outros temas, sobre a Base Nacional Comum Curricular, gestão pública, Plano Municipal de Educação e planos de cargos e carreiras, além de um debate sobre o papel do educador na educação infantil.

