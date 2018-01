Secretaria de Educação normaliza sistema e lista de alunos designados em MS já está disponível

- Arquivo

A SED (Secretaria Estadual de Educação) informou, nesse sábado (6), que o sistema do governo foi normalizado após uma falha na divulgação da lista com a designação dos alunos da Capital para o ano letivo 2018. Conforme a secretaria, a lista foi publica e os pais podem conferir o documento no Portal da Matrícula Digital.

O problema, conforme a secretaria, foi ocasionado pelo rompimento de uma fibra óptica, na manhã de sexta-feira (5), afetando diversos serviços do governo.

A SED havia informado ainda que o problema na publicação da designação também afetou municípios do interior do estado.

Remanescentes

Uma segunda designação será feita no dia 14 de janeiro, para preencher as vagas remanescentes. Neste caso, o prazo de matrícula vai de 15 a 19 de janeiro.

Em 2018, 35 mil novas vagas foram abertas pelo governo nas escolas da Rede Estadual de Ensino. O número de vagas passou de 270 mil, em 2017, para 305 mil, neste ano.