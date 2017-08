Secretária de Educação é escolhida vice-presidente da Undime no Centro Oeste

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus tomou posse, nesta sexta-feira (11), junto à nova diretoria da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), como vice-presidente da entidade da região Centro Oeste.

A eleição para o mandato 2017-2019 aconteceu durante o 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que terminou hoje, em Fortaleza e do qual a secretária participou durante essa semana.

A nova diretoria nacional da Undime tem como presidente Alessio Costa Lima, que foi reconduzido ao cargo. A secretária Ilza Mateus já era conselheira da entidade no Estado e considera importante o espaço conquistado no grupo devido a troca de informações com as demais gestões.

“É a oportunidade que temos de mostrar nosso trabalho e experiências”, disse.

Segundo o presidente nacional da Undime, a intenção é fortalecer as cinco regiões que a entidade está presente para que essas localidades possam ter políticas educacionais efetivas.

Fórum

O 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação teve o objetivo de discutir os desafios para o cumprimento do Plano Nacional de Educação

O evento foi de grande importância para os gestores e técnicos da Educação, já que discutiu os principais desafios para a implementação e o cumprimento das metas e estratégias do PNE.

Nas oficinas, os participantes discutiram diversos temas como as políticas e os programas do governo federal, a importância das ações intersetoriais para a promoção do direito de aprender e os desafios relacionados à oferta da educação.

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, vem sendo discutido na Rede Municipal desde o primeiro semestre, através de encontros. Em maio, por exemplo, mais de 70 secretários municipais se reuniram na Secretaria Municipal de Educação para discutir o cumprimento das metas do PNE e o trabalho das equipes de monitoramento, que auxiliam os gestores no cumprimento dessas tarefas.

Veja Também

Comentários