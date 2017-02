Secretaria de Educação alerta pais para obrigatoriedade de efetivar matrícula na escola

Mesmo com a divulgação dos prazos, ainda há cerca de 5 mil alunos, estudantes da Reme, que não tiveram a matrícula efetivada pelos pais ou responsáveis nas secretarias das escolas. A efetivação deve ser feita até o dia 6 de fevereiro, quando começa o ano letivo. Já os pais que perderam todos os prazos, incluindo os que não fizeram pré-matrícula, devem comparecer à Central de Matrículas, a partir desta quinta-feira, 2 de fevereiro.

Uma força-tarefa com equipes da Semed (Secretaria Municipal de Educação) foi criada no início de janeiro para auxiliar nas demandas relacionadas às matrículas e transferências de alunos. Apesar do movimento intenso de pais na Central de Matrículas, que fica na sede da Semed, a equipe do Núcleo de Matrícula destaca que não é necessário chegar ao local antes das 7h30, quando o atendimento tem início. As pessoas que comparecerem serão atendidas até o final da tarde.

Em média, as equipes estão atendendo 500 pessoas por dia e resolvendo demandas como transferência de alunos, uma das principais solicitações neste período, além de solucionar dúvidas e processos de matrículas pendentes.

Documentação

Para os alunos que já frequentam as escolas municipais, os pais deverão levar sua própria documentação de identificação pessoal para efetivação da matrícula.

Quanto aos alunos novos, o responsável pela criança deve estar munido de documentos pessoais do aluno, como certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, carteira do SUS, cartão do Bolsa Família, documento de escolaridade e caso tenha, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade. O responsável também deve levar os documentos pessoais para complementar o cadastro do aluno.

Serviço:

Para mais informações, a Semed disponibiliza o telefone 0800.615.15.15, que funciona das 7h30 às 17h30, mesmo horário da Central de Matrículas.

