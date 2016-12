Secretaria de Educação abre processo seletivo para supervisor de gestão escolar

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) abriu inscrições para processo seletivo para supervisor de gestão escolar. São 71 vagas disponibilizadas para servidores efetivos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação e de Professor da carreira Profissional da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino.

Para participar do processo, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e o requerimento, que estarão disponíveis no site www.sed.ms.gov.br entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2017, das 7h30min às 18h, devendo o interessado acessar o link sistemas.sed.ms.gov.br/pesquisa/sge e seguir as instruções. Entrevistas e avaliações de candidatos serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2017.

Mais informações podem ser obtidas na página 3 do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS). Clique aqui para acessar.

