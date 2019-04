Secretária da SED participa de reunião promovida pelo MEC com secretários de educação de todo o País, em Brasília

Proposta do encontro é a criação de uma agenda integrada entre o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais

Campo Grande (MS) – Nesta segunda e terça-feira, 29 e 30 de abril, secretários estaduais e municipais de Educação estiveram reunidos para a discussão de um plano de ação com o Ministério da Educação (MEC), para o desenvolvimento de uma agenda integrada. O convite, feito pelo secretário de Educação Básica do ministério, Jânio Macedo, também foi estendido à representantes de entidades do terceiro setor, como o Instituto Ayrton Senna.

Secretária de Estado de Educação de MS e presidente do Conselho nacional dos secretários de Educação (Consed), a professor Cecilia Motta foi uma das autoridades que marcaram presença no encontro, que reuniu – ainda – os secretários Fred Amancio (PE), Luiz Castro (AM), Pedro Fernandes (RJ) e Marioneide Kliemaschewsk (MT). Como parte do grupo de trabalho, estiveram presentes, também, o secretário executivo adjunto da Secretaria de Educação do Amazonas, Raimundo Barradas, e o superintendente da Secretaria de Educação do Paraná, Raph Gomes.

“Essa iniciativa do MEC, de escuta, de querer aproveitar o que já existe de bom, com base em evidências, é vista com bons olhos pelo Consed. A nossa expectativa é que possamos sair daqui com uma agenda integrada, avançando no regime de colaboração”, disse a titular da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), professora Cecilia Motta.

Em MS, o Regime de Colaboração, citado pela secretária, foi um dos principais sucessos da atual gestão e se tornou uma importante ferramenta para a construção do Currículo de Referência, além de ser utilizado como apoio para o trabalho de implementação da Base Nacional Comum Curricular no Estado, que se inicia em 2019.

Como parte da agenda, o evento contou com apresentações de representantes dos Institutos Natura, Ayrton Senna e Unibanco, além da Fundação Lemann e Todos Pela Educação.

Texto: Vinícius Espíndola / Com informações: Consed.