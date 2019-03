Secretária Cecilia Motta participa da posse da nova presidência do Crie-MS

Representante do governador Reinaldo Azambuja, a secretária Cecília da Motta enfatizou a importância do Conselho para o desenvolvimento do ensino superior em MS.

Campo Grande (MS) – A secretária de Estado de Educação, Cecília Amendola da Motta, participou nesta segunda feira (18.3), na Sala de Atos da reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da solenidade de posse da presidência do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS). Realizada em dezembro do ano passado, o Conselho elegeu, por aclamação, Marcelo Augusto Santos Turine (UFMS), como presidente, e Taner Douglas Alves Bitencourt (Uniderp), como vice-presidente.

Como representante do governador, Reinaldo Azambuja, a titular da Secretaria de Estado de Educação (SED) enfatizou a importância do Conselho para o desenvolvimento do Ensino Superior em Mato Grosso do Sul. “Esta aproximação entre as universidades é extremamente positiva, uma parceria que fomentará políticas públicas voltadas para pesquisa, ciências, flexibilização de itinerários e formação de professores, além da instituição ter uma cadeira no Conselho Estadual de Educação (CEE). O Brasil precisa dos Conselhos, somos todos educação”, enfatizou.

Criado há pouco menos de dois anos, o Crie-MS já realizou diversas ações, como avanços na Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana (UniRila) e parcerias com deputados estaduais. “Nosso foco foi voltado para ações de fomento à cultura, ampliação da mobilidade acadêmica e novo site, entre outros projetos”, destacou o presidente anterior, Fábio Edir.

Para o secretário Especial do Escritório de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Estado no Distrito Federal, Pedro Chaves dos Santos Filho, o Conselho contribui para o fortalecimento da política pública de fortalecimento da pesquisa e extensão. “O aluno tem que passar de ente passivo para protagonista, ou seja, participar do processo, na dinâmica de associar a prática e teoria. (…) Com toda certeza o Conselho contribuirá para o fortalecimento desta formação de massa crítica”, enfatizou o secretário.

O presidente empossado nessa segunda-feira, Marcelo Turine, foi enfático ao lembrar o modelo de cooperação criado em Mato Grosso do Sul. “O Crie-MS é um modelo nacional, um grupo em que a cooperação e o respeito entre as instituições contribuem para a formação dos jovens, para o fortalecimento dos nossos mestrados e doutorados”, disse.

Além disso, Turine mencionou que Conselho se tornou uma ferramenta estratégica para MS. “Temos como meta, para 2019/2020, a articulação da política institucional, no âmbito nacional e junto ao Governo Estadual, com implantação de mobilidade acadêmica aos graduandos, relançamento do Festival da Canção universitária, bem como o incentivo às feiras de ciências no Estado, além do foco no desenvolvimento, no âmbito de ciências na escola, em parceria com a SED para fortalecimento da formação da Educação Básica e Formação de Professores”, finalizou.

Composição

Com lema “Unidos pela Educação”, o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, conta hoje com a participação de seis instituições públicas e privadas: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal da Grande Dourados (UFMS), Anhanguera Uniderp e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Adersino Junior – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação