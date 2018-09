Sebrae realiza em Dourados curso sobre gerenciamento de oficinas mecânicas

De acordo com Priscila Ducatti, técnica do Sebrae/MS, o empreendedor muitas vezes monta uma oficina a partir da sua experiência prática, mas sem o conhecimento de gestão empresarial. - Divulgação

Acontece em Dourados, de 26 a 28 de setembro, o curso “Gerenciamento de Oficina Mecânica”, que visa orientar empresários do segmento automotivo a ter uma gestão de excelência no seu negócio. A capacitação do Sebrae/MS será realizada das 19h às 23h, no escritório regional da instituição (Rua Presidente Kennedy, 855).



Ministrado pelo administrador Pedro Scopino, o curso aborda detalhes e apresentações reais sobre atendimento, orçamentos, testes de rodagem, entregas técnicas, negociações de valores, pós-venda e relacionamento com o cliente.



Coordenador do GOE (Grupo de Oficinas Especializadas), Scopino é instrututor de mecânica e CEO da Auto Mecânica Scopino, oficina de São Paulo com mais de 45 anos de atuação. Também é colunista do jornal Oficina Brasil e professor do UMEC (Universo do Mecânico).



De acordo com Priscila Ducatti, técnica do Sebrae/MS, o empreendedor muitas vezes monta uma oficina a partir da sua experiência prática, mas sem o conhecimento de gestão empresarial. “É necessário aprender a parte teórica para obter maior produtividade e serviços de qualidade, fortalecendo o setor”, explica.



A capacitação faz parte do projeto Auto Negócios, do Sebrae, que tem como objetivo promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável do segmento automotivo. O investimento é de R$ 150. Para mais informações e inscrições, ligue na Central de Relacionamento, no 0800 570 0800, ou acesse a Loja Virtual.