Sebrae oferece curso de atendimento ao cliente em Campo Grande

Começa no dia 05 e segue até o dia 09 de fevereiro, o curso Atendimento ao Cliente realizado pelo Sebrae, em sua sede na Av. Mato Grosso, 1660 – Centro, com o objetivo de levar o empreendedor a refletir sobre o atendimento ao cliente na empresa e a desenvolver competências para identificar e planejar procedimentos para garantir a satisfação dos consumidores.

De acordo com o consultor do Sebrae, Jorge Nagy, o curso é voltado para que as empresas tratem o atendimento como fator chave para se diferenciar da concorrência, e aprendam técnicas para obter bons resultados. “Hoje em dia o mercado está nivelado. Então, o diferencial vai ser a forma de atender o cliente, ter uma equipe bem treinada e entender a diferença entre tratamento e atendimento”, diz.

Segundo ele, um dos pontos em que as empresas pecam e acabam perdendo vendas é não saber como lidar com a clientela. “Somente dar brindes não resolve o problema. Capacitar a equipe e conhecer os vários tipos de público atendido é a forma correta de começar”, afirma.

A capacitação acontece das 18h30 às 21h30. Quem participar ficará por dentro de temas como: “Tratar bem ou atender bem?”; “Superando as expectativas dos clientes”; “Como lidar com situações e clientes difíceis”; “A escada da lealdade”; e “Diretrizes para o tratamento de reclamações”.

O investimento é de R$ 80. Inscrições e informações pela Loja Virtual do Sebrae ou na Central de Relacionamento, por meio do telefone 0800 570 0800.