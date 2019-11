Sebrae reúne especialistas para dicas sobre mercado financeiro e empresarial

O encontro, que ocorre às 9h no dia 13 de novembro no Murano Buffet em Campo Grande, trará grandes nomes do mercado financeiro e empresarial para ampliar a visão de quem quer abrir, inovar e diversificar os negócios - Foto: Divulgação

Empresários e outros interessados que já possuem um capital, mas tem dúvidas quanto aos melhores investimentos podem participar do Sebrae Inspira Investimentos, evento exclusivo da instituição. O encontro, que ocorre às 9h no dia 13 de novembro no Murano Buffet em Campo Grande, trará grandes nomes do mercado financeiro e empresarial para ampliar a visão de quem quer abrir, inovar e diversificar os negócios.



Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o evento apresentará orientações para a tomada de decisões dos empresários e outros interessados em investimentos. "Entendemos que hoje existe uma demanda de pessoas que querem investir, e iremos apresentar o que é tendência e o que funciona no mercado financeiro e empresarial. Com essas ações, também iremos movimentar a economia, impactando positivamente os pequenos negócios", explica.



Para tanto, o Sebrae irá reunir especialistas no assunto, como a empreendedora do Shark Tank Brasil, Camila Farani, bicampeã do Startup Awards (Melhor Investidora-anjo. Além disso, haverá um networking personalizado com as empresas participantes.



Programação

De 9h a 11h, ocorre o lançamento do programa Sebrae Empresa Simples de Crédito (ESC), com a participação do especialista do Sebrae Nacional, Adalberto Luiz. Ele irá explicar como funciona essa oportunidade de negócio, que realiza operações de empréstimos e financiamentos para microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).



Já de 11h até 12h30, tem a palestra "linhas de crédito e opções de investimentos de mercado", com o superintendente do Sicredi, Eduardo Godoi Correa, que irá falar sobre as práticas mais rentáveis. De 13h30 às 17h30, ocorre o workshop "Investy: Aprenda a investir no seu sonho e no seu negócio", com a empreendedora Camila Farani.



Para participar, o investimento é de R$ 150,00 no primeiro lote. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.sebraeinspira.com.br. Também há a opção de pacote empresarial. Mais informações pelo 0800 570 0800, de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.



Serviço

Sebrae Inspira Investimentos

Data: 13 de novembro (quinta-feira)

Horário: 9h às 17h30

Local: Murano Buffet (Av. Afonso Pena, 4557, Cidade Jardim).