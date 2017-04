Seara de talentos, projeto Esporte Escolar vai atender 12 mil alunos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Educação (Semed), lançou o projeto “Esporte Escolar: Uma oportunidade sem limites”. O objetivo é incentivar a prática esportiva nas escolas e revelar futuros atletas, com foco na educação. O evento aconteceu no Centro de Formação da Semed, contando com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da secretária de Educação, Ilza Mateus.

O projeto levará 18 modalidades esportivas a 85 unidades escolares, atendendo 12 mil alunos. As aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, xadrez, tênis de mesa, atletismo, beach tênis, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, capoeira, judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação e esportes paralímpicos serão oferecidas desde as séries iniciais nos Ceinfs.

Na abertura do evento, a coordenadora de esporte da Divisão de Esporte e Cultura (Deac) da Semed, Eliana Mattos, lembrou que a Rede Municipal de Educação de Campo Grande é pioneira no país, oferecendo aulas de Educação Física com profissionais habilitados, desde a pré-escola até o 9º ano.

Eliana Mattos também destacou a importância de aliar esporte e educação na formação dos alunos. Ela explica que as aulas são desenvolvidas com base nos preceitos sócio-educativos do esporte educacional, que deve ser fortalecido, já que ele é a base para a descoberta de talentos e atletas de alto rendimento. “Através do esporte, as crianças desenvolvem um entendimento sobre regras, sobre ganhar e perder, por isso é importante investir nessa base para termos mais talentos futuros”, disse.

O presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, também presente no evento, enfatizou que na nova gestão vem sendo construída uma parceria com a Semed, buscando estabelecer uma relação mais próxima com as políticas ligadas às atividades físicas e de lazer.

Para isso, ele vem mantendo um diálogo constante com a secretária Ilza Mateus, que tem a preocupação de valorizar as práticas esportivas e culturais na Reme. “A Semed é responsável pelas aulas curriculares de Educação Física, mas queremos ampliar essa parceria para além dessas atividades, por isso é importante construir uma política pública voltada à área de esporte, reunindo todos os segmentos, afinal trabalhamos para o mesmo cidadão”, disse Rodrigo Terra.

A secretária destacou o empenho dos professores de Educação Física que atuam na Reme. Lembrando a importância deles na formação educacional dos alunos. “O esporte promove uma mudança de comportamento nas crianças e jovens, que se tornam mais responsáveis, por isso nossa equipe se empenha para superar os desafios e realizar um trabalho responsável”, comentou.

O ensino responsável também foi destacado pelo prefeito Marquinhos Trad, que ressaltou o compromisso dos profissionais com os alunos. “Vocês tem a missão de educar a alma, o corpo e o espírito”, disse.

Marquinhos lembrou que ao assumir a prefeitura agilizou a reabertura dos nove parques municipais que foram fechados na administração passada por determinação da Justiça devido a falta de estrutura. “Fizemos um esforço concentrado para termos um voto de confiança do Ministério Público Estadual. Promovemos a limpeza em todos eles e implantamos sanitários para que a população pudesse voltar a freqüentar os espaços com suas famílias”, enfatizou.

Além de viabilizar a reabertura dos parques, o prefeito disse que a gestão providenciou professores de Educação Física para os nove parques. “Foi a primeira medida que tomamos. É obrigação do gestor acolher aqueles que estudaram e se aperfeiçoaram e hoje não tinham o respeito necessário para exercer a vocação”, pontuou.

Quanto ao esporte educacional, Marquinhos Trad disse ser importante oferecer modalidades variadas, além do futebol nas escolas, por isso elogiou a parceria entre a Semed e a Funesp, que visa fortalecer essas atividades nas unidades escolares. “Estamos superando muitos desafios e dificuldades, mas acredito que seja o início de uma caminhada e através dela poderemos disputar até maratona ao longo do nosso mandato”, concluiu.

Seara de talentos

A tradição dos projetos esportivos na Reme já revelou centenas de talentos no decorrer de quatro décadas. Esse histórico é um incentivo para os alunos que estão descobrindo suas potencialidades e serve de modelo para quem busca transformar o esporte praticado no contra turno, em profissão.

É o caso da aluna Juliana Araújo, estudante do 8º ano da escola “Rachid Saldanha Neder”. Ela conta que passou a se interessar pelas aulas há um ano e meio, após assistir competições na TV, além de observar o desempenho de sua melhor amiga nas aulas de ginástica rítmica da Reme. “Ela foi um exemplo para mim, por isso comecei a praticar”, conta.

Mesmo com planos de se tornar médica, Juliana diz que vai se esforçar para manter a ginástica em sua rotina. “Mudou muito a minha vida. Sou mais dedicada e me esforço mais para fazer as coisas” revela.

Já para a aluna Mariana Marques de Araújo, de 13 anos, que pratica ginástica rítmica na escola “Aldo de Queiroz”, o medo era a principal barreira. Apesar dos vários convites para integrar a turma de ginastas, ela conta que tinha receio de não conseguir realizar os exercícios, mas acabou convencida após ver as colegas praticando o esporte. “Nada é fácil. É preciso muita dedicação, mas eu adoro a ginástica”, disse.

Tanta dedicação já vem rendendo a ela títulos nacionais e regionais. Ao todo, Mariana já soma 53 medalhas em apenas dois anos. Todas essas conquistas têm promovido o crescimento da pequena atleta no esporte. Hoje, ela já treina como profissional no parque Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Além de descobrir seu potencial como atleta, Mariana também reconhece que a ginástica transformou sua rotina. “Aprendi a ser mais responsável, cumprir horários e estudar mais”, revelou.

E aos alunos que ainda não participam das atividades físicas oferecidas na Reme por algum receio, ela aconselha a dar o primeiro passo. “Se esforcem porque o esporte faz muito bem. Eu não quero parar mais”, ensina.

Para os professores que orientam e acompanham os alunos nas práticas esportivas, o crescimento, não apenas como atleta, mas como indivíduo, é motivo de orgulho.

A professora de Educação Física Regiane Vieira da Silva, é uma das veteranas na Reme ministrando aula de ginástica rítmica. Hoje ela atua na escola “Arlene Marques de Almeida” e não esconde a alegria quando vê um aluno se destacando em competições. “É muito gratificante. Só no ano passado tivemos uma Copinha com 200 participantes. É uma alegria ver nosso trabalho rendendo frutos”, conclui.

