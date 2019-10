Santuário do Perpétuo Socorro realiza na quinta-feira benção especial aos candidatos do Enem

O Santuário está localizado na Avenida Afonso Pena, 377, Bairro Amambaí - Foto: Divulgação

Diante da movimentação de candidatos que farão no domingo 3, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2019, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará nesta quinta-feira (31) uma bênção especial aos candidatos durante todas as Missas do Santíssimo, que serão celebradas em três horários: 9h, 15h e 19h.

Os candidatos que participarem da celebração poderão levar as canetas que serão utilizadas durante o teste para que sejam abençoadas no fim de cada missa. “Esse é um momento importante na vida dessas pessoas que farão o Enem. Vamos abençoar as canetas para que possam ter tranquilidade e serenidade ao realizar o teste”, comenta o reitor do Santuário, Pe. Reginaldo Padilha.

O Santuário está localizado na Avenida Afonso Pena, 377, Bairro Amambaí. Mais informações pelos telefones: 3384-2818 ou 3384-9969.