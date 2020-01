Santa Casa pretende criar faculdade de Medicina em antigo prédio do Colégio Oswaldo Cruz

Tombado em 1997, o prédio histórico abrigou nos últimos anos escola da rede pública, porém, há cinco anos foi desativado e “devolvido” para gestão da ABCG - Foto: Divulgação

Após uma certa resistência do MEC, parece que finalmente Campo Grande vai ganhar uma nova faculdade para o curso de Medicina. E o antigo prédio do Colégio Oswaldo Cruz, localizado na rua José Bacha, ao lado do Camelódromo, pode ser a sede da faculdade que além de Medicina vai abrir outros cursos do ensino superior e técnico na área da saúde. O projeto é da ABCG (Associação Beneficente de Campo Grande) e tem a previsão de entrega para 2021.

O presidente da Sociedade Beneficente Santa Casa, Esacheu Nascimento, destaca a "Escola Saúde" na Santa Casa que trabalha na atualização dos profissionais que atuam no maior hospital do Estado. "Isso foi um antigo sonho do professor Luiz Alexandre de Oliveira que antes de falecer destinou o prédio para a Santa Casa. O projeto de Medicina foi o primeiro a ser concluído e nós protocolamos no MEC. Infelizmente houve um ato do ex-ministro da Educação que suspendeu por 5 anos a tramitação dos processos para criação de novas faculdades de Medicina, mas agora está tudo se encaminhando", diz.

A faculdade vai ter cursos de Farmácia, Nutrição, Fisioterapia e Enfermagem, além de curso de Técnico de Enfermagem com total de 40 vagas.

Prédio

Tombado em 1997, o prédio histórico abrigou nos últimos anos escola da rede pública, porém, há cinco anos foi desativado e “devolvido” para gestão da ABCG. O plano erra manter o espaço como centro educacional, só que agora volta ao ensino de áreas da saúde. Em 2010 a Prefeitura de Campo Grande decidiu ativar o Colégio Oswaldo Cruz, e transformá-lo em escola pública municipal, causando polêmica na época devido a situação em que o prédio de encontrava.