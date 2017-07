Técnica utilizada no tratamento de água da Sanesul é a mesma de Israel

A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está investindo com recursos próprios aproximadamente R$ 1 milhão na localidade de Albuquerque, distrito de Corumbá. Esse investimento é referente a implantação de um sistema chamado osmose reversa, que é uma técnica utilizada para retirar a concentração de sal da água. Além disso, também serão feitas melhorias no sistema de reservação e no escritório de atendimento ao público.

O engenheiro e gerente de abastecimento de água da Sanesul, Elthon Santos Teixeira, explica que após a passagem da água pelo processo de osmose reversa, a concentração de sal na água em Albuquerque pode ser reduzida em até 90%.

De acordo com ele, é possível dizer que este sistema irá resolver um problema local que é o gosto de sal percebido na água.“Essa é uma demanda antiga da população a qual iremos atender através dessa inovação. Estamos sempre buscando a melhoria no processo para entregar mais saúde e satisfação para a população”, destaca.

O diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, pontua que essa é uma iniciativa de grande importância para população de Albuquerque. “Além da Sanesul cumprir com seu papel, esse também é um investimento que tem um caráter social, pois irá levar uma água de melhor qualidade para a população”, afirma.

A previsão é que até o final deste ano sejam concluídas a implantação do novo sistema e as obras de melhoria no distrito de Albuquerque.

