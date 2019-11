Saiba o que pode e o que não pode levar nos dias de prova do Enem

Da redação com Portal MEC

O exame será aplicado em dois domingos: 3 e 10 de novembro - Foto: Agência Brasil

Neste domingo (3) acontece o primeiro dia de prova do Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) e todos os candidatos devem estas atentos aos itens que são permitidos e proibidos nos locais em que as provas serão aplicadas. O exame será aplicado em dois domingos: 3 e 10 de novembro.

Antes de entrar na sala cada participante receberá um envelope porta-objetos para guardar itens pessoais. O envelope deve ficar guardado embaixo da carteira, com eletrônicos desligados. E atenção: qualquer som emitido pelos aparelhos eliminará automaticamente o candidato. Alarmes de relógios e celulares entram nessa regra.

Confira a lista completa do que é permitido e proibido para o Enem:

O que você DEVE levar

Você precisa levar o documento oficial de identificação, original e com foto e também a caneta para fazer a prova. Lembre-se: só é permitido caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

O que é aconselhável levar

Caso precise do documento é aconselhável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e a Declaração de Comparecimento impressa.

É proibido

Segue a lista do que não pode levar: borracha, corretivo, chave com alarme, artigo de chapelaria, impressos e anotações, lápis, lapiseira, livros, manuais, régua, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos (wearable tech, calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes), fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados imagens, vídeos e mensagens.