Saiba como harmonizar a ceia de natal com cervejas artesanais

Quando se fala em celebração, automaticamente se remete a brindes e comidas gostosas. Em se tratando das compras do final de ano, a bebida que acompanha as comemorações quase sempre é o espumante. No entanto, para quem não dispensa uma boa cerveja gelada para degustar o banquete mais esperado do ano e a mesa farta, com uma grande variedade de comidas tradicionais e deliciosas: doces, assados, frutas secas, e outras opções, o sócio da DeBron Bier, Eduardo Farias, diz que é possível harmonizar os pratos com rtulos diferentes da breja artesanal.



Frutas secas (mix de castanhas) – Produzida de acordo com a lei da pureza de 1516, ou seja, puro malte, a cerveja é de baixa fermentação, dourada e com espuma cremosa. Com aroma que remete a cereais e um suave floral de lúpulo, e sabor leve e refrescante, a Pilsen cai muito bem com mix de frutas secas.

Rabanada- A Weizen é de coloração amarelo claro, ligeiramente turva, com espuma abundante e possui aromas e sabores intensos, ressaltando esteres frutados que lembram banana, cravo e noz. Harmonizando bem com pratos mais doces.

Panetone e Bolo de nozes, – Para acompanhar doces, a cerveja Imperial Stout chega como uma excelente opção. Cerveja bem peculiar com um toque nordestino, a Imperial Stout tem em sua composição rapadura e amêndoas de cacau, harmonizando bem com doces.

Bacalhau e salpicão – A Witbier é um estilo típico da escola belga. Com textura saborosa e cremosa, ela é uma cerveja cuidadosamente condimentada com sementes de coentro, raspas de laranja e limão siciliano. Que traz uma refrescância perfeita para harmonizar com peixes, frios e frutas.

Pernil/Tender– Sendo um exemplo autentico do estilo americano Pale Ale fabricado no Brasil, a IPA tem o amargor característico , seco refrescante, com notas condimentadas, aroma frutal, floral e cítrico. Com 70 de IBU e 6,1% de teor alcoólico, a cerveja exibe um denso creme e apresenta coloração âmbar brilhante. Seu amargor característico é ideal para harmonizar com carnes suínas.

Peru – Pale Ale. É uma cerveja de alta fermentação, de cor laranja acobreado, brilhante e com espuma baixa. Os aromas e sabores remetem ao cítrico com notas frutadas, malte caramelo e lúpulo com médio amargor e de gosto seco, a cerveja é o tipo ideal para harmonizar com carnes com sabor mais forte.