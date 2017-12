Saiba como doar para AACC/MS e deduzir do Imposto de Renda

Até o fim de cada ano, a pessoa física ou empresa pode destinar até 6% do imposto devido para um fundo da cidade em que reside. Outra opção é doar 3% neste ano e mais 3% na declaração do IR em 2018 - Divulgação

Pessoas físicas ou jurídicas podem contribuir com instituições filantrópicas que realizam trabalhos voltados às crianças e adolescentes por meio do imposto de renda. É que um percentual de sua dedução pode ser direcionada para o Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência (FMIA) - Clique Esperança - que repassa o dinheiro arrecadado as instituições cadastradas e que estão aptas para receber o recurso.

AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) está apta a receber recursos via FMIA por meio do Clique Esperança, e conta com o apoio da população sul-mato-grossense para colaborar com a instituição e com a causa.

Mas o que é o Clique Esperança?

É uma ferramenta que facilita as doações para o FMIA, o projeto é um instrumento de políticas e programas de promoção e defesa dos direitos das crianças e do adolescente pelo qual o contribuinte faz uma doação a qualquer uma das entidades cadastradas e que estão aptas a receber o recurso. O valor doado deduzido do imposto de renda é convertido em ações de combate ao enfrentamento ao trabalho infantil, a exploração sexual, a situação de crianças na rua, programas de atendimento a crianças e adolescentes, orientações e apoio familiar, entre outras.

Quem pode participar

Pessoas físicas ou jurídicas podem participar. Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto baseadas na declaração de ajuste anual no modelo completo e 1% de pessoas jurídicas conforme a apuração mensal do lucro real. Vale lembrar que a contribuição é realizada sobre o imposto devido e não sobre o imposto a pagar.

Para mais informações ou orientações entre em contato com a AACC/MS pelos telefones 3322-8000 ou acesse o portal: http://www.cliqueesperanca.org/projdoa.zul?seqprj=2

Sobre a AACC/MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer é uma instituição sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes de zero a 19 anos com câncer vindos da capital e do interior do Estado.