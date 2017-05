Saiba como consultar espelho da redação do Enem 2016

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano passado, já podem consultar o espelho de correção da redação. Os dados foram divulgados no dia 11 de abril, na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br.

No espelho, os candidatos têm acesso a correção e sabem quanto tiraram em cada uma das competências avaliadas. As provas recebem uma nota de 0 a 1.000. Pelas regras do exame, não cabem recursos.

Segundo o Ministério da Educação, enquanto apenas 77 pessoas tiraram nota 1.000, mais de 291 mil tiraram nota 0 ou tiveram a redação anulada no ano passado.

Na correção, os candidatos são avaliados, entre outras questões, quanto ao domínio da escrita formal, elaboração da proposta e defesa do ponto de vista.

Nessa última edição do exame, os temas da redação foram “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, para quem fez o exame nos dias 5 e 6 de novembro, e "Caminhos para combater o racismo no Brasil", para quem fez a prova nos dias 3 e 4 de dezembro.

