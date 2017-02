Sai 2ª chamada para bolsas em universidades particulares

O ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (20) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). A lista dos pré-selecionados foi publicada na página do programa na internet http://prounialuno.mec.gov.br/consulta/lista-espera.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (de 50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

Edição do primeiro semestre

A atual edição do ProUni teve 1.535.042 candidatos inscritos. Como cada um pôde fazer duas opções de curso, o número de inscrições chegou a 2.976.550.

No total, foram ofertadas 214.242 bolsas em 13.521 cursos, distribuídos em 1.065 instituições de todo o Brasil. O número é o maior desde a criação do programa, em 2004, e representa crescimento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram oferecidas 203.602 bolsas. Este ano, foram registrados 7,16 candidatos por vaga.

