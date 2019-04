Sabores pantaneiros marcam aula de gastronomia com índios terena

Além das atividades, os estudantes, que estiveram caracterizados, também apresentaram danças e músicas típicas da aldeia onde vivem - Foto: Divulgação

Uma aula marcada pelos cheiros e sabores vindos diretos do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Foi desta forma que o Clube Gourmet do Shopping Campo Grande recebeu alunos do 5º ao 9º ano da Escola Municipal Indígena Francisco Farias, da Aldeia Água Branca, de Aquidauana, nesta segunda-feira (15). O evento fez parte das ações da Semana do Índio e incluiu também a comemoração antecipada do dia 19 de abril, data que celebra as raízes e a identidade dos povos indígenas em todo o Brasil.

Cerca de 40 alunos participaram das atividades promovidas no espaço, em parceria com a loja Camicado. O prato principal foi a Galinhada Pantaneira, comida que remete a lembranças culturais dos indígenas e que faz parte da história do Estado. Para o chef de gastronomia, Adriano Gomes, a aula-show representou uma forma de mostrar a união dos povos e a inclusão social. "A culinária não tem fronteiras, raça ou partido político, todos comem e foi isso que demonstramos durante a aula", garante.

O chef também destaca a relevância da agricultura familiar, tão presente na vida dos índios e que, segundo ele, está presente em quase 80% dos estabelecimentos alimentícios no Brasil, gerando trabalho e renda. "Os povos indígenas trabalham muito com a terra e ultimamente temos falado bastante sobre comida saudável. Por isso, nesta aula, trouxemos um prato típico, mas que agrega novos sabores com técnicas gastronômicas que vieram dos próprios índios", salienta.

O professor André José Silva dos Santos, um dos responsáveis em levar os alunos até o Shopping, acredita que a ação foi de fundamental importância para mostrar a sociedade os hábitos culturais dos povos locais, valorizando a história de vida dos terenas. "Mostramos, ainda, novas experiências aos alunos, trabalhando ao autoestima, a formação do cidadão e explorando novas possibilidades", reitera.

Além das atividades, os estudantes, que estiveram caracterizados, também apresentaram danças e músicas típicas da aldeia onde vivem. A líder de marketing do Shopping Campo Grande, Maria Eduarda Delgado, pontua que o evento foi uma forma de inclusão e valorização cultural. "A proposta é celebrar a data de forma lúdica, envolvendo os jovens da Aldeia Água Branca em uma atividade que trouxesse uma nova experiência, mas sem deixar de lado suas raízes".

O Clube Gourmet é uma inovação da parte gastronômica no Shopping Campo Grande. Trata-se de um espaço fixo para a realização de eventos ligados ao universo da gastronomia. O local tem capacidade para até 50 pessoas e foi inaugurado como parte das celebrações de 30 anos de existência do Shopping na capital. Com caráter colaborativo, a iniciativa busca atender parceiros, lojistas, chefs, restaurantes e consumidores que queiram incentivar a realização de encontros ou eventos culinários. Instituições de ensino da área de gastronomia e chefs parceiros, estarão à frente de momentos como aulas práticas e compartilhamento de conteúdo gastronômico, como workshops, palestras e eventos diversos.

O Clube Gourmet fica no segundo piso, na parte da expansão.