Sábado é dia de oportunidades de estágio e aprendizagem na SUBJUV

No próximo sábado, dia 3, das 9h às 12h, o CIEE e aSubsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv)de Campo Grande realizam uma ação de recrutamento entre estudantes dos níveis médio, técnico e superior para preenchimento de 250 vagas imediatas distribuídas entre os programas de estágio e aprendizagem. Os encaminhamentos são gratuitos e os interessados podem comparecer munidos de seus documentos pessoais – RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência - na sede da Subjuv (Rua 15 de novembro nº 532, Centro, Campo Grande).

Para estágio, há oportunidades para estudantes de diversos cursos superiores, principalmente: administração, análise de sistemas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, engenharia da computação, educação física - bacharelado, pedagogia, publicidade e propaganda. Haverá oferta de oportunidades pontuais para as demais áreas, entre elas: arquitetura, economia, engenharia de produção, enfermagem, farmácia, jornalismo, recursos humanos e técnico de enfermagem. Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal, auxílio-transporte, entre outros benefícios previstos na Lei do Estágio, para jornadas de 4 até 6 horas, conforme a vaga.

Já as vagas de aprendizagem destinam-se a jovens de 14 a 23 anos, com ensino fundamental completo ou com nível médio completo ou cursando. Nesse caso, a contratação é por prazo determinado, como prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a formação oferecida compreende atividade prática na empresa compatível com a capacitação teórica ministrada pelo CIEE, além de fornecimento de lanche, uniforme e material didático gratuitamente. Os selecionados terão registro em carteira pelo período do contrato e salário-mínimo hora mensal, entre outros benefícios previstos na Lei da Aprendizagem.

Serviço

Evento: Ação de recrutamento para estágio e aprendizagem.

Data: 3 de março, das 9h às 12h

Local: Subsecretaria de Políticas para a Juventude

Endereço: Rua 15 de novembro nº 532, Centro, Campo Grande/MS