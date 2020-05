Rússia reporta 9.268 novos casos de covid-19 em 24h e total ultrapassa 400 mil

Quando se pensa dessa forma, alertou Francisco, "é certo que uma coisa que não retornará é a esperança". - Foto: Divulgação

A Rússia registrou nesta domingo, segundo fontes oficiais, mais 138 mortes pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos no país pela doença para 4.693. Foram registrados 9.268 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados no país para 405.843.

Na Arábia Saudita, país com registro de mais 1.877 casos nas últimas 24 horas, as mesquitas abriram suas portas aos fiéis pela primeira vez em mais de dois meses neste domingo, com o relaxamento das restrições impostas para conter a doença. Já são 85.261 casos confirmados e os óbitos no país somam 503, com mais 23 mortes registradas em 24 horas.

Os fiéis se dirigiam às mesquitas para as orações do amanhecer, em meio a rígidos regulamentos que exigiam o uso de máscaras e tapetes pessoais, evitando apertos de mão e mantendo-se a pelo menos 2 metros de distância.

No Vaticano, durante missa na Basílica de São Pedro neste domingo de Pentecostes, o papa Francisco pediu por união e que se evite o pessimismo, citando a frase de que "nada vai voltar a ser o que era". Quando se pensa dessa forma, alertou Francisco, "é certo que uma coisa que não retornará é a esperança".

A pandemia nos revela, segundo o papa, "o quão errado é o narcisismo". Francisco lamentou ainda "a tendência a pensar somente em nossas necessidades, sendo indiferente aos outros, e a de não admitir nossas próprias fragilidades e erros".