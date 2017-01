Rose Modesto participa de posse do TRE e destaca participação feminina na política

“Embora as mulheres sejam a maior parte do eleitorado ainda temos menor representação em cargos na política”, destacou a vice-governadora Rose Modesto, ontem, em posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul (TRE-MS) ao mencionar discurso da nova presidente da casa, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, que citou a necessidade pedagógica – e não punitiva – como caminho para inserção do público feminino às cadeiras dos poderes.

“Temos números mínimos de vagas para as mulheres nas disputas de eleições nos partidos mas que não são preenchidos. Creio que os partidos não devem ser punidos mas que sim, devemos promover ações pedagógicas para que mais mulheres ingressem na carreira política”, discursou ontem a nova presidente do TRE.

A cerimônia aconteceu na sede do Tribunal, no Parque dos Poderes e ainda empossou como vice-presidente o desembargador João Maria Lós; ambos para o biênio 2017-19. A vaga assumida se deve ao fim do biênio do desembargador Divoncir Schreiner Maran, que exerceu a função de presidente da corte de janeiro de 2015 a janeiro de 2017.

A vice-governadora ainda destacou a importância da casa para o exercício da democracia no país. “É uma instituição que tem uma responsabilidade enorme e com as respostas e a lisura dos resultados das eleições tem contribuído para a participação popular nas eleições”.

Ainda em seu discurso de posse, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges mencionou como metas de sua administração a conclusão do cadastro biométrico e informatização dos processos judiciais. Representantes do legislativo estadual e municipais; bem como executivos municipais, além de demais autoridades do judiciário também estiveram presentes na posse do TRE.

A partir de hoje, o governador Reinaldo Azambuja reassume o trabalho na Governadoria depois de um período de 20 dias em férias. Como governadora em exercício neste período, Rose Modesto, retoma portanto nesta terça-feira, a função de vice-governadora.

Foram 20 dias de ações executadas na Capital e no interior. “Continuamos trabalhos iniciados pelo governador, começamos outros e agora juntos vamos seguir na gestão do Estado”, frisou Rose.

