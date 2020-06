Robô criado por engenheiro mecânico egípcio faz teste PCR e evita exposição de profissionais da saúde. - (Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Na cidade do Cairo, no Egito, um engenheiro mecânico de 26 anos desenvolveu um robô que pode dar mais segurança aos profissionais de saúde, minimizando exposições desnecessárias a casos suspeitos do novo coronavírus. A criação de Mahmoud El komy realiza testes do tipo PCR, em que é coletada secreção diretamente das vias respiratórias, por meio de controle remoto. As informações são da agência Reuters.