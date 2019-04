Revitalização transforma escola de Campo Grande em espaço mais aconchegante e seguro

Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias recebeu revitalização geral e adequações às normas de acessibilidade

Campo Grande (MS) – Na véspera de completar 33 anos, a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias, na Capital, comemorou a inauguração da sua primeira reforma, entregue nesta terça-feira (16.4) pelo governador Reinaldo Azambuja. Foi uma transformação radical.

O investimento de R$ 1,87 milhão transformou completamente a unidade. “Acreditamos que o meio influencia muito a aprendizagem dos alunos e o ambiente que nós tínhamos aqui antes era deprimente. Quando fui fazer campanha para ser diretora da escola, eu ouvi uma frase de uma das alunas que falou que o José Barbosa Rodrigues, que é outra escola aqui próxima, era o céu e que o Areias era o inferno, de tão horroroso que era na visão deles”, contou a diretora Adriana Bellei.

Tudo mudou. Com um sistema de drenagem eficiente, a escola não inunda mais. E a rede elétrica foi completamente trocada. “Nós tínhamos uma rede elétrica de 30 anos atrás. Os ventiladores e as lâmpadas queimavam. A fiação não dava conta. Eram gastos frequentes. A drenagem foi fantástica e a questão da acessibilidade também. A nossa escola inundava. Aqui inundava tudo. Virava uma verdadeira lagoa. Agora, temos um lugar bonito e aconchegante e toda a comunidade está muito feliz mesmo”, completou a diretora.

Reinaldo Azambuja afirmou que o investimento é importante para toda a comunidade escolar: “Quem olha o painel do antes e do depois fica impressionado com a qualidade da melhoria porque realmente estava muito deteriorada. Amanhã, a escola faz 33 anos, uma idade avançada e, como disse a diretora, nunca teve uma reforma. Agora entregamos toda essa reforma, essa melhoria, que vai ser muito mais positivo para os alunos, comunidade escolar e para as famílias também, porque a escola é uma casa que abriga as famílias através do programa Família na Escola”.

A E.E. Professora Maria de Lourdes Toledo Areias também recebeu adequações às normas de acessibilidade, ampliação da sala de arquivo e dos banheiros, calçamento, troca de grades, troca do revestimento do forro do pátio, troca de piso, troca de lâmpadas, pintura e colocação de tela na quadra poliesportiva. A unidade funciona nos três turnos, atendendo desde as crianças do 2º ano do ensino fundamental até os jovens e adultos das séries finais do ensino médio.

O governador destacou ainda que as 15 salas de aula receberam aparelhos de ar-condicionado por meio de emendas dos deputados Professor Rinaldo e Pedro Kemp e que o ex-deputado João Grandão garantiu emenda de R$ 20 mil para videomonitoramento da unidade escolar.

De acordo com a Secretaria de Educação, investimentos do governo estadual em reformas e melhorias na infraestrutura das escolas nos últimos quatro anos somam R$ 120 milhões em Mato Grosso do Sul, R$ 28,5 milhões somente em Campo Grande.

Também participaram da entrega a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta; secretário especial de gabinete, Carlos Alberto de Assis; presidente da Fundação de Esporte de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda; deputados estaduais Professor Rinaldo, Herculano Borges e Pedro Kemp; secretário-adjunto de Educação, Edio Viegas; e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Cel Joilson Alves do Amaral.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

Fotos: Chico Ribeiro.