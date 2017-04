Resultado de importantes parcerias, cerca de dois mil trabalhadores já passaram pela Casa de Qualificação

Campo Grande(MS) – A necessidade de qualificação social e profissional ganhou destaque nos últimos tempos, justamente por tratar-se da solução permanente da emancipação do trabalhador, no qual os debates giram em torno das possibilidades de inserção ocupacional em determinados segmentos sociais e de geração de trabalho e renda, onde prevalecem os atributos do indivíduo qualificado.

No contexto atual, o que se presencia é um inusitado fenômeno no mercado de trabalho nacional: se de um lado vemos significativos contingentes de pessoas desempregadas em busca de uma colocação no mercado do trabalho, de outro lado temos empresas de setores dinâmicos da economia que não conseguem preencher seus quadros de funcionários em virtude da escassez relativa de trabalhadores qualificados para determinadas tarefas.

Nesse sentido, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), como demandante das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda e empenhado em potencializar a educação e a qualificação profissional para a maior produtividade de mão-de-obra e ao mesmo tempo promover a melhoria da qualidade de vida da sua população, criou a 1ª Casa de Qualificação de Mato Grosso do Sul, inaugurada no dia 10 de dezembro de 2015, que tem como objetivo promover a oferta de cursos de qualificação social e profissional para os trabalhadores do Estado, encaminhando-os ao mercado de trabalho, bem como, a outras formas alternativas de geração de renda, contribuindo com o fortalecimento da economia local.

A Casa de Qualificação tem como premissa dar respostas rápidas e práticas a esta carência de mão de obra qualificada com a realização de cursos básicos de curta duração, de no mínimo 40 horas, o que dará um upgrade na carreira do trabalhador, que pretende adquirir maior conhecimento em curto período de tempo.

Os cursos da Casa de Qualificação obedecem a metodologia de arcos ocupacionais, segundo os preceitos constantes na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Dese a inauguração, a “Casa de Qualificação” tem buscado parcerias junto ao empresariado local no sentido de colocar à disposição da população cursos de Qualificação Social e Profissional, visando dar resposta ao trabalhadores e inseri-los no mercado de trabalho e/ou incentivando-os a ter o seu próprio negócio.

Apesar dos escassos recursos financeiros do Estado, a Casa de Qualificação, vem conseguindo cumprir o seu papel junto a população da Capital, haja vista que conseguiu qualificar no período de 11 de dezembro de 2015 a 18 de abril de 2017, 1.950 trabalhadores/as, atendendo os seguintes arcos ocupacionais: turismo e hospitalidade, alimentação, beleza e estética, administração e comércio, telemática, vestuário e recursos humanos.

O diretor presidente da Funtrab, Wilton Acosta, ressalta ter grandes expectativas nesta iniciativa. “Foi a primeira Casa de Qualificação inaugurada no Estado, portanto, isto reafirma um dos principais compromissos iniciais do governador Reinaldo Azambuja com os trabalhadores sul-mato-grossenses que é o da qualificação profissional”, comemora.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários