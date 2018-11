Resultado de eleições para diretores da Reme será divulgado nesta sexta-feira

O resultado das eleições para diretores e diretores-adjuntos de 94 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) será divulgado até o início da tarde desta sexta-feira (30). O pleito está sendo realizado nesta quinta-feira (29) até às 17h10 nas escolas que não têm o noturno. Na sequência, já terá início a contagem dos votos. Já nas unidades que funcionam à noite, a votação acontece até uma hora antes do encerramento das aulas e a apuração também ocorre em seguida.

Os responsáveis pela comissão formada em cada escola entregarão as urnas e os votos na Secretaria Municipal de Educação (Semed) já a partir da manhã desta sexta-feira, junto com as atas onde constarão o registro da apuração.

Cada escola recebeu 4 urnas de lona, totalizando 394. Algumas extensões, como da escola Antônio Lopes Lins, também receberam urnas devido a quantidade de eleitores. A presidente da Comissão Especial Eleitoral da Semed, Alelis Izabel de Oliveira Gomes informa que o processo eleitoral da Reme conta com pelo menos 800 pessoas envolvidas, entre fiscais, mesários e integrantes das comissões escolares e da Semed.

Além das comissões instaladas nas próprias escolas, a comissão especial da Semed está acompanhando o processo de votação, com técnicos percorrendo todas as unidades.

Estão aptos a votar, 7,5 mil professores e 3,9 mil funcionários administrativos.

Os alunos com deficiências e que estejam aptos a votar estão recebendo auxílio de equipes da escola. Além disso eles contam com cédulas especiais, em braile ou com as fotos dos candidatos para facilitar a identificação.