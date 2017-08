Restaurante famoso pelo happy hour completa três anos em agosto

E para entrar no clima dessa comemoração, uma boa pedida é aproveitar o feriado com o tradicional chopp na canenca congelada do Outback e uma porção generosa da famosa Aussie Cheese Fries / Divulgação

A hospitalidade e a culinária marcante do Outback Steakhouse completam três anos em Campo Grande. Com pratos fartos, perfeitos para compartilhar com a família inteira ou para o happy hour com os amigos, o restaurante já caiu nas graças do campo-grandense. Uma das provas desse amor mútuo é que a casa faz aniversário junto com a Capital, que completará 118 anos no dia 26 de agosto.

“Para nós, é uma honra completarmos mais um ano em Campo Grande. O Outback foi muito bem aceito desde o começo aqui e nós nos orgulhamos disso”, afirma o sócio-proprietário, Fernando Guerra.

E para entrar no clima dessa comemoração, uma boa pedida é aproveitar o feriado com o tradicional chopp na canenca congelada do Outback e uma porção generosa da famosa Aussie Cheese Fries. Neste sábado, o restaurante funciona das 11h30 à meia-noite.

Veja Também

Comentários