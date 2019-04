Restaurante-escola do Senac realiza atendimento ao público de segunda a sexta-feira na Capital

Os pratos são pensados e preparados buscando utilizar ingredientes frescos e típicos do Estado, com a releitura para uma proposta de cozinha contemporânea - Foto: Divulgação

Há um ano Campo Grande conta com mais uma opção de restaurante para almoços e jantares, com uma gastronomia regional e sofisticada. O Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia oferece à população da Capital e do Estado, além dos cursos de qualificação, o atendimento no restaurante-escola terradaságuas, com serviço de buffet no almoço, das 11h às 14h, e serviço à la carte no jantar, das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira.



O restaurante Senac terradaságuas é uma empresa pedagógica criada com o objetivo de potencializar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do segmento de gastronomia, por meio da disponibilização de um ambiente real de trabalho e da supervisão contínua de docentes. No restaurante, o afeto e a tradição se unem com a experiência em uma combinação perfeita de sabores. Os pratos são pensados e preparados buscando utilizar ingredientes frescos e típicos do Estado, com a releitura para uma proposta de cozinha contemporânea.



"O espaço foi idealizado para tornar o processo formativo ainda mais dinâmico e diferenciado, permitindo que o aluno vivencie na prática, com clientes reais, todas as competências desenvolvidas nos ambientes simulados da escola. Além de melhorar o processo de ensino aprendizagem, o restaurante-escola oferece ao público uma gastronomia diferenciada, que combina as tendências no segmento de alimentação fora do lar com a utilização de ingredientes e insumos regionais", afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.



O restaurante traz ainda o conceito da cozinha regionalmente afetiva, que resgata o frescor e a simplicidade dos alimentos, em uma releitura contemporânea e com apresentação diferenciada, sendo o primeiro restaurante do Estado a utilizar esse conceito na proposição do seu cardápio e serviço. O restaurante funciona com a presença de uma equipe fixa de cozinheiros, auxiliares de cozinha, nutricionista, sommelier, hostess e garçons, aliada com a presença de alunos em formação, sempre acompanhados pelos docentes supervisores.



A unidade conta ainda com uma Adega-escola climatizada, localizada no subsolo do restaurante, um espaço mais intimista e perfeito para os amantes de um bom vinho. Com capacidade para 18 lugares, a Adega tem em sua carta 238 rótulos e 1.240 garrafas, podendo ser utilizada para oficinas de harmonização, noites temáticas ou para jantares e confraternizações em um ambiente mais reservado. E um Espaço Gourmet, pensado para locação e realização de eventos, reuniões, cozinha de amigos e noites temáticas para até 24 pessoas, com cardápios especialmente elaborados pelos cozinheiros e docentes. Neste espaço, o cliente tem a oportunidade de ver o prato que vai saborear sendo produzido em tempo real.





"Todos os espaços foram pensados para valorizar as pessoas, para bem servir e para formar grandes profissionais. Nossa missão é proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada e encantar por meio de um atendimento humanizado", afirma a gerente do Senac Turismo e Gastronomia, Roberta Ávalos.



Serviço - Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 3316-4114 ou pelo aplicativo Get In, que também é uma novidade para o segmento de gastronomia em Campo Grande. Mais informações no site: www.ms.senac.br/terradasaguas ou pelas redes sociais: Facebook @terradasaguassenac e Instagram @terradasaguas_restaurantesenac.