Restaurante australiano lança cerveja exclusiva inspirada em seu famoso pão

O Outback Steakhouse acaba de lançar, em parceria com cervejaria Colorado, uma cerveja exclusiva da marca inspirada no pão australiano da rede. A partir do dia 20/11, a cerveja estará disponível para compra em todos os restaurantes do Brasil por R$ 19,90. O lançamento especial é mais uma novidade que o Outback oferece aos clientes para comemorar os 20 anos da marca no Brasil.

Apresentada em uma garrafa de 600 ml, a cerveja do tipo Rye Light American Wheat possui 5% de teor alcoólico. De textura cremosa e sabor encorpado, a Cervejaria Colorado vem misturando os mais legítimos sabores brasileiros, trazendo na receita lúpulos australianos, centeio e açúcar mascavo.

O rótulo traz ícones tribais e a imagem de um canguru, que remetem à inspiração da marca aos símbolos da Austrália. A parceria homenageia com um sabor exclusivo a paixão do brasileiro pelos ícones do Outback.

“Sabemos que nossos clientes são apaixonados pelo pão australiano do restaurante. Nada mais incrível do que brindar nosso aniversário com essa parceria deliciosa com a Colorado, apresentando uma cerveja com alto teor de Outback”, afirma Renata Lamarco, head de Marketing do Outback Brasil.

O lançamento foi pensado para harmonizar perfeitamente com os pratos da casa. Uma boa pedida é a Ribs On The Barbie (R$ 61,50), icônica costela do restaurante preparada em chama aberta, marinada com um mix temperos do restaurante, coberta de molho barbecue e acompanhada de fritas e cinnamon apples. A cerveja da parceria do Outback com a cervejaria Colorado estará disponível em todos os restaurantes do Brasil por tempo limitado.