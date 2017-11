Representantes do setor empresarial de MS participam de evento de tecnologia em Lisboa

9ª edição da Websummit, a maior conferência de tecnologia da Europa realizada em Lisboa, Portugal - Divulgação

Em busca de oportunidades de negócios, tecnologias e inovações do mundo aplicáveis para Mato Grosso do Sul, representantes da Fiems, Fecomércio-MS, Faems e Sebrae/MS participam desde segunda-feira (6) até a próxima quinta-feira (9), da 9ª edição da Websummit, a maior conferência de tecnologia da Europa realizada em Lisboa, Portugal. De um evento direcionado para startups de tecnologia e investidores, a Websummit passou a reunir empresários e pesquisadores de diferentes setores com um olhar de vanguarda.

Com essa visão de futuro que o presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS, Julião Flaves Gaúna, destacou a grandiosidade do evento durante a cerimônia de abertura realizada na noite de ontem (06/11). “Na Websummit todos estão procurando as melhores ferramentas para facilitar e melhorar o mundo dos negócios, bem como o cotidiano de cada ser humano. Isto é um momento muito importante para indústria mundial e de Mato Grosso do Sul”, analisou.

Superintendente do Sesi, Bergson Amarilla comenta a importância das visitas técnicas e encontros com especialistas e empresários do mundo todo, que falarão sobre inteligência artificial, robotização, sistemas inteligentes de aplicação em indústria, entre outros. “Este é o momento de encontrar tecnologias de ponta que são tendência em vários setores, desde educação, e-commerce, sustentabilidade”, elencou.

Para o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a participação na Websummit é uma oportunidade para conhecer novas tecnologias e discutir a viabilidade de aplicação das mesmas em Mato Grosso do Sul. “E isso tudo em um futuro próximo, que chega muito rápido. Por isso é muito importante ver de perto, estar próximo e conhecer quais os impactos dessas mudanças para aos negócios, no varejo, na indústria, no comércio, agricultura e como essas tecnologias vão reagir e como isso influenciará os negócios em Mato Grosso do Sul”, finalizou.

A Web Summit é um dos principais encontros de tecnologia e inovação do mundo, reunindo representantes de gigantes da internet como Google, Microsoft, Uber, Booking, além de autoridades internacionais e ativistas. Além de rodadas de negócios, a conferência também é um espaço de debate para a relação entre políticas públicas e o desenvolvimento de tecnologia.

Quando começou, em 2010, em Dublin, na Irlanda, contou com 400 participantes e, neste ano, são esperados 60 mil visitantes de 170 países, entre eles CEOs das maiores e mais poderosas empresas de tecnologia do mundo, altos executivos e startups promissoras, irão debater o que o futuro promete para suas áreas de atuação.

Neste ano, os destaques são o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, o CEO da Intel, Brian Krzanich, o presidente da Microsoft, Brad Smith, o CEO da Oracle, Mark Hurd, o cofundador do Tinder, Sean Rad, e o cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz. Durante o Websummit, ocorrem cerca de 20 conferências independentes, cada uma focada em uma indústria diferente, de marketing a esportes, passando por SaaS, moda e automóveis.