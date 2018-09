Representantes de dez unidades Senac do Brasil debatem planejamento 2019 em Campo Grande

A gerente de Produtos Educacionais, Gilka Cristina Trevisan, explica que o diferencial do programa é a oferta de cursos de curta duração - Foto: Divulgação

Representantes de dez regionais do Senac, além de Mato Grosso do Sul, participam nesta quarta-feira (26) e quinta-feira (27) do 1º Encontro Plano Diretor do Comércio do Núcleo Norte e Centro-Oeste, realizado em Campo Grande. Mais de 30 pessoas vindas do Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins, Goiás, Amazonas, Acre, Distrito Federal, Rondônia e Roraima discutem ações e definem o planejamento do Senac para os cursos na área do comércio a partir de 2019.

O encontro tem o objetivo de realizar o planejamento da oferta de cada Estado, além de definir as estratégias de comercialização e comunicação a serem utilizadas na implantação do Programa Nacional do Comércio. No programa, serão ofertados 110 títulos que abordarão todas as áreas e necessidades do comércio, levantadas durante o Fórum Técnico Setorial do Comércio, realizado em abril de 2017, em Brasília.

A gerente de Produtos Educacionais, Gilka Cristina Trevisan, explica que o diferencial do programa é a oferta de cursos de curta duração. "De uma forma flexível, alinhados a tendências e demandas do mercado local, que visa posicionar o Senac junto ao segmento do comércio como um grande ofertante de soluções corporativas para esse segmento", diz.

