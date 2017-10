Prefeitura inicia nesta segunda-feira Matrícula 2018 para alunos que já estudam na Reme

SONY DSC

As matrículas para os alunos que estudam nas escolas e ceinf da Reme terão início nesta segunda-feira (23). Esta primeira fase do cronograma do processo de matrículas para 2018 é destinada apenas aos estudantes já matriculados nas unidades da Reme. A Reme (Rede Municipal de Ensino) vai oferecer, no próximo ano, 8,5 mil vagas para a Educação Infantil, que compreende desde o berçário até a Pré-Escola II. As vagas naturais somam 6.215 e as criadas totalizam 2.285. Já no Ensino Fundamental, as vagas naturais somam 5.757.

O aumento na oferta para a Educação Infantil foi possível graças à parceria com os diretores dos centros de educação infantil (ceinf) que auxiliaram na readequação dos espaços, possibilitando a abertura de novas turmas.

Durante solenidade de lançamento da Matrícula 2018, que aconteceu nesta última sexta-feira (20), a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, ressaltou a inauguração de três novos ceinf (nos próximos meses), o do Jardim Centenário, Nascente do Segredo e Vespasiano Martins, que também possibilitaram a ampliação das vagas. Além destes, foi inaugurado em agosto o ceinf “Professor Eloy Souza da Costa”, no bairro Tijuca II.

“A Secretaria de Estado de Educação também disponibilizou salas em cinco escolas para atender alunos dos anos finais matriculados na Reme. Com isso, pudemos criar 925 vagas para as crianças pequenas da nossa Rede”, afirmou Ilza.

Quanto ao Ensino Fundamental, serão ofertadas 5.757 vagas naturais, já contando com a inauguração da escola localizada no bairro Varandas do Campo, em fevereiro, que conta com 12 salas de aula, sendo quatro destinadas à Educação Infantil. “Estabelecemos estratégias para atender o máximo de alunos. Não podemos esquecer do apoio que tivemos do prefeito, que desde o início da gestão tem trabalhado para destravar os recursos das obras paralisadas e nos ajudado a buscar soluções que garantiram a ampliação das vagas”, disse.

“Graças ao esforço de vocês aumentamos as oportunidades para essas crianças. Fizemos isso com muito trabalho e criatividade. Nossas equipes também já estão trabalhando para garantir a limpeza das unidades escolares, a merenda, o uniforme e o material escolar no primeiro dia de aula”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Atenção para o prazo

As matrículas para os alunos que estudam nas escolas e ceinf da Reme terão início nesta segunda-feira (23). Os pais devem procurar a secretaria da unidade onde o aluno estuda para realizar a confirmação da matrícula. O prazo termina dia 13 de novembro. Após esta data, os alunos que não tiverem concluído sua confirmação deverão aguardar a segunda etapa do cronograma efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

A secretária Ilza Mateus falou sobre a importância dos pais que já têm filhos estudando na Reme, de observarem o prazo para a confirmação da matrícula na escola. “Vamos fazer uma campanha forte para que os pais não esqueçam de ir às unidades confirmarem a matrícula. Este ato é que irá garantir a vaga da criança”, pontuou.

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, lembrou que quem perder esse período será considerado aluno novo e só poderá realizar a matrícula em dezembro, na segunda fase do cronograma. Por isso, neste primeiro momento as equipes irão focar a divulgação no sentido de alertar os pais para que não deixem de ir à escola fazer esta confirmação, caso queira que seu filho continue estudando na mesma unidade em 2018.

O ato de confirmação da matrícula pelos pais das crianças já estudam na Reme é importante porque, além de garantir a vaga do filho em 2018, possibilita a atualização dos dados do aluno e facilita desde o planejamento das vagas e turmas pela Reme até a compra de uniformes e materiais escolares.

Segunda fase: alunos novos

Já a pré-matrícula para os alunos que desejam começar a estudar na Reme, no próximo ano, terá início no dia 1º de dezembro, com término no dia 22 de dezembro. As designações para estes alunos acontecerão no dia 11 de janeiro de 2018.

Diferente da primeira etapa do cronograma, onde os pais só podem confirmar a matrícula de forma presencial na escola onde o filho estuda, nesta segunda fase do processo, onde ocorre a pré-matrícula dos alunos novos, o processo de escolha da unidade da qual os pais desejam que a criança estude, pode ser feito através do site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br

Se preferir, os pais também podem ligar para o 08006151515 ou buscar a Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida.

Os pais podem optar por três escolas de acordo com suas necessidades. A Central fará a designação de acordo com a necessidade indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar.

Adriana Cedrão ressalta que o ato de realizar a pré-matrícula não garante a vaga para a criança. Para isso, é preciso que os pais dos alunos novos também busquem a escola para a qual o filho foi designado para efetivar o processo.

Para confirmar a matrícula, os pais devem ir pessoalmente à unidade escolar entre os dias 11 e 16 de janeiro.

Escolas de Tempo Integral

Já nas escolas de tempo integral “Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e “Professora Iracema Maria Vicente”, a pré-matrícula para os alunos novos será realizada pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, conforme edital publicado no Diogrande.

Nas escolas “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo” e “Osvaldo Cruz”, a pré-matrícula deve ser feita na própria unidade escolar, também de acordo com edital a ser publicado no Diogrande.

Quanto às escolas do campo (na área rural), as matrículas serão realizadas na própria unidade seguindo o calendário escolar.

Novidade

A novidade deste ano é a designação automática das crianças contempladas com vagas nos centros de educação infantil, o que irá possibilitar aos pais conferir os nomes através de listas que serão publicadas no site da Reme.

Os pais dos alunos que já estão cadastrados no banco de dados da Central de Matrículas devem acompanhar a divulgação das listas das crianças contempladas a partir do dia 15 de janeiro. Neste dia, será feita a primeira divulgação através do site da Reme. A efetivação da matrícula desta primeira lista deve ser realizada presencialmente no ceinf para o qual a criança foi designada entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2018.

Já a divulgação da segunda lista ocorrerá dia 5 de fevereiro e os pais também devem conferir os nomes contemplados pelo site da Reme. A efetivação da matrícula deve ser feita pelos pais entre os dias 5 e 21 de fevereiro.

Os alunos que desejarem pleitear uma vaga nos ceinf e ainda não possuem cadastro, devem se inscrever pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou entrar em contato com a Central de Matrículas pelo telefone 0800 6151515.

Também é possível comparecer diretamente na Central de Matrículas para realizar a pré-matrícula ou solicitar o cadastro da criança que deseja uma vaga nos ceinf.