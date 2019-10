Reme realiza segunda edição de campeonato de aerobarcos

O evento consiste em uma corrida de protótipos de barcos que deverão alcançar a linha de chegada no menor tempo - Foto: Divulgação

Alunos que frequentam a sala de Altas Habilidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) participam, nesta quarta-feira (23), da segunda edição do Campeonato de Aerobarcos, que tem a proposta de trabalhar as inteligências criativas e a produtividade dos alunos com superdotação, exercitando também a concentração durante o envolvimento com a tarefa.

O campeonato será realizado a partir das 14h30, na escola municipal “Professor Licurgo de Oliveira Bastos” e foi idealizado pela professora Cléia Assis Yto e desenvolvido pelo professor Jucelino Macina. O evento consiste em uma corrida de protótipos de barcos que deverão alcançar a linha de chegada no menor tempo. Durante o desenvolvimento do projeto, a professora trabalhou com as crianças habilidades cinestésicas, lógicas matemáticas e artísticas, além da compreensão e desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas práticos.

Na primeira edição, os alunos abusaram da criatividade e utilizaram materiais como garrafas pet e peças de eletrônicos na construção dos protótipos.

Ao contrário do ano passado, quando a competição foi dividida em dois níveis, este ano o evento reunirá 12 alunos da Pré-Escola ao 9º ano em uma única categoria. Ao todo a Sala de Altas Habilidades conta com 52 crianças.