Diretores de escolas municipais são eleitos nesta quinta-feira

Nas unidades que têm aulas no período noturno, a eleição será encerrada uma hora antes do término previsto para o encerramento das aulas. O pleito não irá afetar a rotina das escolas, que terão aulas normalmente.

Além das comissões instaladas nas próprias escolas, a comissão especial eleitoral, formada por técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) acompanhará toda a votação, sendo que alguns técnicos passarão o dia percorrendo as unidades.

As urnas de lona que serão utilizadas nas eleições estão sendo entregues aos representantes de cada escola desde segunda-feira (26). O prazo de entrega termina no final da tarde desta quarta-feira (28), assim como também termina o prazo para campanha eleitoral dos candidatos.

Ao todo serão utilizadas 384 urnas onde serão depositadas as cédulas. Cada escola receberá quatro urnas de lona destinadas a cada um dos segmentos que têm direito ao voto: professores, funcionários administrativos, alunos e pais.

No total, 220 candidatos, de 94 escolas, incluindo os que já atuam como gestores na escola, estão participando do processo eleitoral, distribuídos em mais de 100 chapas.

Nas unidades escolares com até setecentos alunos, será eleito somente o diretor e nas unidades com mais de setecentos alunos, serão eleitos o diretor e o diretor-adjunto. Entre as pessoas que estarão aptas a votar estão os professores que estejam gozando de férias, afastados por licença de qualquer natureza e os que estão atuando como substitutos por mais de 60 dias. Já entre os alunos, poderão votar aqueles com idade mínima de dez anos.

Estão aptos a votar, 7,5 mil professores e 3,9 mil funcionários administrativos.

Atendimento especial

Os alunos com deficiências e que estejam aptos a votar na eleição para diretores e diretores-adjuntos da Reme Municipal de Ensino (Reme), que acontecem nesta quinta-feira (29) terão um auxílio especial de equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed). As crianças com idade a partir de dez anos que tenham algum comprometimento cognitivo, de visão ou dificuldade de locomoção, poderão ir às urnas acompanhada por um dos pais ou responsáveis ou pela professora de apoio da sala em que estuda.

De acordo com a superintendente de Gestão e Normas da Semed e presidente da comissão especial eleitoral, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, no caso dos alunos com cegueira foram elaboradas pelas equipes da Divisão de Educação Especial, cédulas em braile, que também poderão ser utilizadas por pais cegos. No caso dos alunos e pais com baixa visão, as cédulas foram produzidas com os escritos ampliados para facilitar a identificação das chapas.

Já quanto os alunos com algum comprometimento cognitivo, por exemplo, as cédulas destinadas a eles contam com fotos dos candidatos para facilitar a identificação. “As vezes essas crianças reconhecem o diretor apenas pela figura e não pelo nome. Dessa forma ficará mais fácil a escolha para eles”, explicou a superintendente. A Reme atende 29 alunos com cegueira e 66 com baixa visão.