Estudantes da escola Pe. João Tomes fazem releitura fotográfica de obras clássicas

Campo Grande (MS) – Estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Padre João Tomes, em Três Lagoas, foram desafiados na disciplina de Artes, a retratar, por intermédio de fotos, algumas releituras de obras clássicas.

A proposta, orientada pela professora Scheila Lustosa, na disciplina de Artes, surgiu ao detectar que os estudantes gostavam muito de tirar fotos e essa linguagem artística resultou, também, em edições que favoreceram muito este trabalho.

Além do aprendizado com as pesquisas das obras clássicas, dos artistas famosos, datas e contexto, os estudantes puderam demonstrar também o seu protagonismo e autonomia no desenvolvimento desta ação ao planejar espaços, figurino e finalização das fotografias. “Nós tivemos que planejar o figurino, maquiagem, acessórios, o lugar, a postura e editar para ficar o mais próximo da obra original. E o mais legal é que pudemos fazer isso no celular mesmo”, menciona a estudante Melissa Fernandes.

A Escola Estadual Padre João Tomes, localizada na Vila Piloto, em Três Lagoas, é dirigida pelo professor Edson Luiz Correa Benazet, tendo como adjunta Rosimari Fernanda Gomes da Silva. A unidade conta com 553 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio, além de estudantes do projeto Avanço do Jovem da Aprendizagem em Mato Grosso do Sul (AJA), sendo AJA MS (Ensino Fundamental) e AJA Trajetórias (Ensino Médio), destinado a estudantes com distorção de idade/escolaridade e que não concluíram o ensino fundamental, possibilitando o acesso ao sistema educacional e à complementação dos seus estudos de forma integrada, qualificada e participativa.

Adersino Júnior – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação