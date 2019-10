Reivindicada pela comunidade, Governo entrega reforma da escola professor Henrique Ciryllo

Representante do governador Reinaldo Azambuja durante cerimônia, secretária Cecilia Motta também falou sobre o aumento na oferta do Ensino Fundamental em Tempo Integral.

Campo Grande (MS) – Os moradores do bairro Vila Rica, região Norte da Capital, comemoraram a entrega nesta segunda-feira (7.10) da reforma da Escola Estadual Professor Henrique Ciryllo, esperada há anos.

“Hoje entregamos a reforma dessa escola, que faz parte do Programa Escola da Autoria, responsável pela oferta do Ensino Fundamental em Tempo Integral, na Rede Estadual. É um momento especial e quero dizer que tenho muito orgulho, pois meus dois netos estão matriculados aqui na escola. Eu acredito na escola pública e a luta do governador Reinaldo Azambuja é incessante para melhorar, cada vez mais, a educação de MS e o investimento na infraestrutura faz parte desse processo”, disse a secretária estadual de Educação, Cecília Motta.

Com quase cinquenta anos de história, a unidade escolar recebeu uma reforma geral neste ano e agora conta com salas de aula, corredores e áreas de recreação revitalizadas, com ênfase para a quadra poliesportiva. Ao todo, R$ 1.159.815,18 foram investidos e agora a escola está apta a receber os aparelhos de ar-condicionado, viabilizados por diversas ações realizadas pela direção nos últimos meses.

Secretária Cecíla Motta destacou como o investimento do Governo do Estado contribui para a melhoria do aprendizado dos alunos e no trabalho de professores

“Essa é uma reforma sonhada há muito tempo. Recebemos a visita do governador ainda no ano passado e, na época, fizemos o pedido de uma readequação na rede elétrica. Hoje temos uma escola totalmente reformada e só podemos agradecer”, disse a diretora da escola, Ana Maria Gasparini. Emocionada, ela mandou uma mensagem aos alunos durante a solenidade de entrega da reforma. “Tudo que foi feito aqui é por vocês. Essa quadra, o pátio e as salas de aula, que em breve estarão climatizadas. Essa escola é de vocês, tomem posse e zelem por ela”, disse a diretora.

Além da equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) presente no local, como o superintendente de Informação e Tecnologia, Paulo Cezar Rodrigues dos Santos, e do diretor-geral de Infraestrutura, Administração e Apoio Escolar, Paulo Henrique Malacrida e do secretário Especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, o evento contou com uma fala do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral.

“Eu vim aqui nessa manhã para firmar um compromisso com todos vocês, alunos e equipe de gestão. A escola de vocês está 100% regular, possui todas as medidas de segurança contra incêndio. Foram feitas reformas e adequações e também foram instalados extintores e todos os dispositivos necessários. Agora pedimos que todos ajudem a cuidar. Nos próximos dias faremos uma formação com os profissionais aqui na escola e logo em seguida haverá um treinamento para mostrar como o local deve ser deixado em segurança em caso de emergência. O compromisso que eu quero deixar registrado aqui é sobre o cuidado que todos devemos tomar de agora em diante”, disse o coronel.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Divulgação