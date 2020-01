Reinaldo Azambuja nomeia professores aprovados em concurso da Educação

Decreto com todos os detalhes do ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS). - (Foto: Arquivo)

Setenta e três professores aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) foram nomeados pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (20).

Decreto com todos os detalhes do ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS). Clique aqui para conferir.

Os novos professores da Rede Estadual de Ensino vão atuar na carreira Profissional da Educação Básica. Eles são formados em Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química e Sociologia.

Segundo a publicação, os profissionais foram nomeados para trabalhar em 20 municípios: Amambai, Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Itaporã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Ampliação de vagas

O DOE-MS desta segunda-feira ainda trouxe um decreto do governador Reinaldo Azambuja que amplia a quantidade de 12 vagas para professores de Língua Portuguesa/Literatura no mesmo concurso da SED-MS. Foram ampliadas oito vagas para Campo Grande, três para Dourados e uma para Itaporã.

Nos municípios onde a quantidade de vagas foi ampliada, a aprovação de candidatos em todas as fases do concurso foi superior ao número de vagas ofertadas.