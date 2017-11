Reinaldo Azambuja entrega reforma de escola de Miranda abandonada há 24 anos

Miranda (MS) – Se passaram 24 anos para que a EE Caetano Pinto, um dos estabelecimentos públicos mais antigos de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 1922 em Miranda, fosse reconhecida pelo seu valor histórico e ganhasse uma ampla reforma estrutural. O governador Reinaldo Azambuja cumpriu compromisso com a comunidade estudantil da cidade pantaneira e neste domingo inaugura o novo prédio revitalizado.

A escola fica situada na avenida Afonso Pena, 198, no Centro, cuja imponente estrutura arquitetônica se destaca em uma região também histórica, ao margear a ferrovia da antiga Estrada Noroeste do Brasil, implantada também no início do século passado em direção à fronteira com a Bolívia, em Corumbá. A cidade tem saudade do barulho do trem, que deixou de circular, e se orgulha de uma escola que educou grandes personalidades locais.

Prédio estava abandonado

A última reforma do prédio ocorreu em 1993, na gestão do ex-governador Pedro Pedrossian, conforme placa afixada na sua entrada principal. Em 2016, ao visitar o município para inaugurar uma escola indígena, o governador Reinaldo Azambuja garantiu a sua restauração e a obra executada e concluída valorizou um espaço nobre, abandonado por governos anteriores.

A diretora da escola, professora Edina Barbier Silva, comemora o que era um sonho: “A obra prometida pelo nosso governador é uma realidade, estamos ganhando uma nova escola, com acessibilidade, piso tácito nos corredores, salas arejadas, salão de jogos, novo reservatório de água, biblioteca, um ginásio com arquibancada”, diz a diretora que também já foi aluna da instituição. “Mudou tudo, é uma nova escola, onde tínhamos sérios problemas elétricos e hidráulicos, goteiras nas salas de aula, banheiros interditados, esgoto entupido…”, recorda-se.

Reinaldo entrega a obra

A reforma, segundo Edina Silva, mudou não apenas o aspecto funcional da escola, que se encontrava em condições precárias, mas melhorou a autoestima dos cerca de 700 alunos dos ensinos fundamental e médio e dos professores. “O rendimento dos alunos melhorou, a escola ganhou um realce e isso motivou a todos nós”. Agora, ela aguarda o governador Reinaldo Azambuja para fazer um pedido especial: a instalação de ar condicionado para amenizar o forte calor.

A restauração da histórica da Caetano Pinto será entregue neste domingo pelo governador, em solenidade prevista para às 8h, oportunidade em que o chefe do Executivo anunciará novos investimentos para Miranda. O governo estadual aplicou R$ 1,3 milhão na obra da escola, cujas adequações incluíram ainda um quadril em substituição ao murro, pintura de todo o prédio e manutenção de sua fachada original, cuja entrada ganhou rampa de acessibilidade.

