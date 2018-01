Regimento interno do SISTA/MS está aberto para novas propostas de melhoria

A comissão que vai levantar as novas propostas juntoà base é formada pelos (10) companheiros: Basílio, Geraldo, Antônio Jorge, Ana Maria, César Melo, Márcio Saravy, Nena, Maria Luiza, Artemísia e Walter - Foto: SISTA/MS

Trabalhadores em educação da UFMS e institutos federais de ensino de Mato Grosso do Sul têm o prazo de 15 dias (a contar do dia 24) para apresentar propostas de mudanças do Regimento Interno do SISTA/MS (Sind. dos Trab. em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Institutos Federais de Ensino de MS). Depois desse prazo, dentro de 30 dias, será marcada nova assembleia geral extraordinária para aprovar ou não as mudanças sugeridas.

Esses prazos foram estabelecidos na Assembleia Geral Extraordinária do SISTA/MS (001/2018) realizada dia 24 de janeiro em Campo Grande. Nesse encontro os presentes aprovaram também o aumento de 5 para 10 membros dessa comissão especial que ficará responsável por levantar as propostas para serem votadas numa nova assembleia geral.

Na assembleia do dia 24, depois da abertura feita pelo coordenador geral do SISTA/MS, Waldevino Mateus Basílio, foram apresentadas algumas propostas sobre o assunto e no final venceu essa de dar mais tempo para a base apresentar novas propostas de alteração do regimento interno da entidade.

A comissão que vai levantar as novas propostas juntoà base é formada pelos (10) companheiros: Basílio, Geraldo, Antônio Jorge, Ana Maria, César Melo, Márcio Saravy, Nena, Maria Luiza, Artemísia e Walter.

A comissão e a coordenação do SISTA/MS conclamam os trabalhadores que integram o sindicato a participarem desse processo de melhoria do regimento interno da entidade, para que ela fique mais dinâmica e abrangente na luta em defesa dos interesses de todos. Participe dos chamados do seu sindicato. A luta é de todos nós.