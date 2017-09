Prefeitura auxilia o trabalho de orientação para a implantação de mais dois Locais de Entrega Voluntária

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), auxiliou no trabalho de orientação e apoio para a implantação de mais dois Locais de Entrega Voluntária (LEV) voltados à recepção de resíduos eletrônicos. Os LEVs são uma solicitação da comunidade do Bairro Mata do Jacinto que por meio do Projeto Passando a Limpo Campo Grande conseguiram não somente a instalação desses pontos de coleta, como também a conscientização da comunidade e a ampliação do sistema de recolhimento de materiais recicláveis porta a porta, a coleta seletiva.

A gestora do Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês, Ercília Rigolon, ministrou nesta quinta-feira (28) uma palestra voltada para os alunos da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues sobre a importância da correta separação dos resíduos recicláveis e o impacto ocasionado com o descarte irregular desses resíduos. A escola será um dos locais escolhidos para a instalação do LEV na região, o outro local será um Atacadista, abrangendo assim a Região Urbana do Prosa.

O Projeto Passando a Cidade a Limpo foi idealizado pelas professoras Jaqueline Larrea Figueredo e Adriana Sabione Ribas juntamente com a aluna Poliana Maria dos Santos. Poliana contou como nasceu a ideia “As professoras notando o descaso, o mau uso e manuseio inadequado com relação ao descarte de resíduos tanto recicláveis como eletrônicos por parte da comunidade resolveram que algo poderia ser feito para mudar essa realidade, e assim, juntas criamos o projeto”.

A professora Jaqueline destacou que a sensibilização no ambiente escolar com relação ao tema auxiliará na conscientização da população da região “É importante trabalharmos essa temática com os alunos pois eles repassam esse conhecimento nas suas casas e assim refletindo nos hábitos da família, conscientizando e envolvendo a todos”.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, o apoio das escolas por meio da Educação Ambiental é fundamental na conscientização da população quanto ao correto descarte dos resíduos “É importante essa preocupação do cidadão com relação ao descarte ambientalmente correto de cada resíduo específico. E a iniciativa de professores e alunos no apoio a essa conscientização é de extrema importância”.

