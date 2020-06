Reforma de frigorífico vai gerar 500 empregos em Caracol

Com uma população estimada em 6 mil habitantes pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Caracol está recebendo investimentos de R$ 899 mil do Governo do Estado para reforma e ampliação do frigorífico municipal - (Foto: Edemir Rodrigues)

Com uma população estimada em 6 mil habitantes pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Caracol está recebendo investimentos de R$ 899 mil do Governo do Estado para reforma e ampliação do frigorífico municipal. O empresário que detém a concessão da obra deve investir outros R$ 20 milhões para gerar até 500 novos empregos.

A fim de gerar empregos à região, o Governo do Estado aportou R$ 899 mil do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal), administrado pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Os outros R$ 900 são de emendas dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet, somando R$ 1,8 milhão em recursos públicos.

No sábado (20.6), o secretário Jaime Verruck (Semagro) esteve no município para avaliar o andamento das obras, acompanhado do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e do secretário de Saúde, Geraldo Rezende. O abatedouro terá capacidade para 400 cabeças de gado ao dia.

“Temos um trabalho focado em empregos aqui para Caracol. Utilizando recursos do Fundo de apoio a industrialização podemos levar investimentos para indústrias de menor porte e fazer isso acontecer. A população também aguarda pelas vagas de emprego e esperamos que até março de 2021 as obras possam ser concluídas para que esse frigorifico possa gerar 500 novos postos de trabalho”, ressaltou Jaime Verruck.

Além do município de Caracol, a obra gera impactos positivos para toda a região, principalmente no fomento à pecuária, visto que a unidade frigorífica irá captar bois também dos municípios vizinhos (Porto Murtinho e Bela Vista), rentabilizando produtores e gerando bons negócios à cadeia produtiva.

“A importância dessas obras e serviços para nossa cidade é gigantesca e vai impactar positivamente a qualidade de vida da nossa gente, além de gerar emprego e renda para nossa região. Essa gestão municipalista do governador Reinaldo está transformando nossa região”, frisou o prefeito de Caracol, Manoel Viais, que na oportunidade recebeu investimentos também em saúde e saneamento.