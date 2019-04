Referência em todo o Estado, CEI Zedu comemora 35 anos de existência com celebração e homenagens

Instituição, fundada em 1983, atende 380 crianças, de seis meses a cinco anos, filhos de servidores públicos lotados nas secretarias e órgãos do Governo do Estado, no Parque dos Poderes.

Campo Grande (MS) – A última sexta-feira (12.4) foi festiva para as 380 crianças, corpo docente, administrativos e direção do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zedu), gerido pela Secretaria de Estado de Educação (SED), em Campo Grande, com a comemoração dos 35 anos de existência da instituição. Voltado para o atendimento dos filhos de servidores do Estado, lotados nas secretarias e órgãos do Governo, no Parque dos Poderes, o CEI é uma referência em todo o MS.

“Sempre buscamos realizar acolhidas em datas comemorativas. Uma ação, como esta de hoje, não poderíamos deixar de realizar. Afinal, são 35 anos de contribuição para formação de crianças, que hoje são cidadãos, parte de nossa história, e que fazem a diferença na sociedade em que vivemos”, lembrou diretora do CEI ZEDU, Carla Castro Rezende Diniz Brandão.

Exemplo dos resultados desse trabalho, o músico, compositor e designer gráfico, Vinícius Ferreira Barreto, de 28 anos, ex-aluno do CEI ZEDU, foi um dos homenageados durante a celebração: “Foi um dia incrível para mim. Ser homenageado na minha primeira escola e viver uma época tão feliz da minha vida. Entrei aqui ainda bebê, aos seis meses de idade, e sai com sete anos, sabendo ler, escrever e já trilhando os primeiros passos na música. Fico emocionado, uma das fases mais bonitas de minha vida, só lembranças boas”, disse.

Vinícius teve a oportunidade de voltar ao tempo. Na formatura da pré-escola, ele lembrou de ter se apresentado com o pai, Vandir Nunes Barreto, na época servidor da Procuradoria Geral da Justiça. Membro fundador do “Grupo Acaba”, criado em 1969, Vandir se dedicou às composições que descreviam o homem, a fauna e a flora, além das cores do Pantanal. “Hoje, cantar, novamente com meu pai, no meu querido CEI ZEDU, não tem preço”, mencionou Vinícius.

Outra homenageada do CEI ZEDU foi a neta do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins e filha da ex-deputada Celina Jallad, Fabiana Martins Jallad Bumlai. Irmã de José Eduardo, o ZEDU, como era carinhosamente chamado e que empresta o nome ao Centro de Educação Infantil desde 1989, ela falou sobre a data: “É emocionante esta homenagem para meu irmão. É um presente para toda família ele ser lembrado com tanto carinho por todos. O que mais admirei, hoje, foi o olhar dos professores, o carinho que têm com as crianças, tenho certeza que elas farão a diferença no futuro de nosso Estado”, disse Fabiana.

A coordenadora de Políticas para Educação Infantil da SED, professora Luziette Amarilla, relatou que a instituição tem como escopo a guarda e a prestação de assistência social, pedagógica, educativa, física, alimentar e de saúde para crianças de seis meses a cinco anos, (cinco ano, 11 meses e 29 dias), filhos dos servidores públicos lotados nas secretarias, agências, empresas, autarquias e fundações, sediadas no Parque dos Poderes, no período do horário de trabalho.

Histórico

Criada em 31 de outubro de 1983, por meio do decreto nº 286, e inaugurada em abril de 1984 pelo então governador, Wilson Barbosa Martins, a instituição recebeu o nome de “Creche do Parque dos Poderes”. Em 1989, na gestão do governador Marcelo Miranda, a entidade recebeu ampliação e um novo nome, com isso, passou a ter a nomenclatura atual de “Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad – “CEI ZEDU”.

Texto: Adersino Junior – Secretaria de Estado de Educação (SED) / Fotos: Juarez Júnior (SED).