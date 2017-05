Rede Solidária faz campanha para arrecadar 2 mil livros e resgatar hábito da leitura em crianças carentes

Com apenas 7 de idade, Maria Izabel revela até onde a imaginação chega quando se tem um livro nas mãos. “Deixa a mente mais esperta (…) depois de ler um livro eu fiquei com vontade de voar de balão e de ser médica de bichos”, fantasia.

Mas o mesmo estímulo que atinge a imaginação da memina não chega a todas as crianças e jovens. A afirmação é de especialistas, que dizem que o hábito da leitura vem desaparecendo na atual geração, especialmente por causa da atrativos como filmes, videogames e celulares.

“Percebemos que o interesse dos mais jovens pela leitura vem diminuindo e o jeito de incentivar a leitura é ofertando livros e atividades relacionadas à leitura”, afirma Marta Helena Andrade, que é coordenadora executiva do Rede Solidária – projeto social do Governo do Estado.

Para resgatar o costume de ler em crianças e adolescentes, o Rede Solidária realiza a feira do livro no próximo dia 5 de maio, com atividades educativas e recreativas para cerca de 500 alunos de escolas públicas que vivem em situação de vulnerabilidade.

A ação faz parte da campanha “Doe futuro, doe livros”, que desde o dia 23 de abril arrecada exemplares da comunidade. “Queremos arrecadar dois mil livros para equipar as duas bibliotecas do Rede Solidária e deixá-las à disposição dos alunos”, diz Marta.

Aberta às famílias, a feira do livro será feita das 14h às 17h do dia 5 de maio na unidade do Noroeste do Rede Solidária. Alunos de três escolas do bairro e do Rede Solidária do Dom Antônio Barbosa participarão das atividades, entre elas gincanas, campeonatos, teatro, música e sarau.

O evento é esperado com ansiedade pelos alunos do Rede Solidária. Maysa, de 8 anos, não vê a hora de chegar o dia. “Eu fiz um livro do Manoel da Barros ele está muito bonito. Quero muito que chegue a feira porque eu também estou animada para conhecer bastante gente de fora que vem”, conta.

Para a pedagoga Elisangêla Ferreira Ribeiro, a feira do livro do Rede Solidária vai despertar nos participantes a vontade de ler. Segundo ela, a prática contribui para o desenvolvimento infantil, além de ajudar “na alfabetização, interpretação de história e enriquecer o vocabulário” dos jovens.

Serviço: A feira do livro do Rede Solidária será realizada nesta sexta-feira (5), das 14h às 17h, na unidade do Noroeste – localizada na Rua da Conquista, 683. O evento é aberto a toda comunidade. Doações de exemplares podem ser feitas nas duas unidades do Rede ou na Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) – que fica no Parque dos Poderes, Bbloco III. Doações de qualquer tipo de livro são bem-vindas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3344-0871.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro (Subcom)

