Rede Sesi de Ensino no Estado inicia atividades pedagógicas com seminário de educação

Com o objetivo de reunir a equipe pedagógica e alinhar as estratégias para o ano letivo de 2020, a Rede Sesi de Ensino em Mato Grosso do Sul iniciou, nesta terça-feira (21) e prossegue até quinta-feira (23), na unidade de Três Lagoas, a 4ª edição do Seminário de Educação, que é uma parceria com a instituição “Somos Educação”. Participam do evento 187 professores e 25 equipes pedagógicas das sete escolas do Sesi no Estado.

A gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, ressalta que além do planejamento estratégico, os três dias proporcionam oportunidade de formação continuada dos professores. “Trabalhamos as formas de como melhor preparar os alunos para o Enem e como elevar a proficiência de língua portuguesa e matemática frente a Prova Brasil, um dos nossos indicadores nacionais. As escolas do Sesi seguem precisamos posicionar nosso trabalho educativo em cada unidade para que possamos elevar o nível de educação e a qualidade de excelência que é um diferencial das escolas do Sesi”, disse.

Durante o Seminário Pedagógico, palestrantes especialistas em educação irão debater temas que norteiam o processo de ensino e aprendizagem das escolas do Sesi. “Entre elas, a inteligência artificial, leitura de mundo, competências sócio emocionais, além de questões legislativas relacionadas a violência autoprovocada, as relações do professor em sala de aula, a postura dialógica. Também faz parte da programação a participação dos parceiros responsáveis pelas plataformas utilizadas na estrutura pedagógica que farão revisão dos projetos. A implantação do Minecraft e de todo o pacote da Microsoft que favorece a aprendizagem colaborativa entre os alunos e entre os alunos e professores”, enumerou Simone Cruz.



Para a diretora da Escola do Sesi de Três Lagoas, Zuleica Alves Guimarães, é gratificante sediar o 4º Seminário de Educação. “O evento é de extrema importância para nutrir nossos educadores de conhecimentos e trocas de experiências, por meio do compartilhamento de boas práticas. Iniciarmos o ano letivo de 2020 com entusiasmo e alegria para continuar fazendo a diferença na vida de nossos alunos, através de uma educação inovadora e de qualidade, que é marca do nosso Sesi”, declarou.

A diretora da Escola do Sesi de Naviraí, Paula Nudimila de Oliveira Silva, compartilha o mesmo sentimento. “É um momento único de atualizar nossos conhecimentos, de trocarmos experiências de melhorar a qualidade e a eficiência do nosso trabalho. Isso nos motiva a ser melhores a cada dia e garante a qualidade do nosso trabalho ao longo do ano. Equiparando nosso trabalho e garantindo a perenidade dos nossos resultados”, afirmou.

Já a diretora da Escola do Sesi de Maracaju, Jaqueline Sant’Anna de Farias Santos, afirma que esse momento é único. “Aproveitamos para fazer uma absorção do aprendizado e promover trocas de experiências entre todos os colaboradores da Rede Sesi de Ensino. Todos ganham muito isso tudo para atender os alunos com excelência”, afirmou.

Nas palavras da diretora da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Silvia Lucia Bernardes Watanabe, participar do Seminário é de fato vivenciar a transformação do ensino. “Fazer parte da Rede de Ensino do Sesi é fazer a diferença. Certamente, os professores retornarão às escolas renovados para iniciarem o ano letivo e receberem nossos alunos. Há cada ano a programação do Seminário nos surpreende e nos encanta”, garantiu.

Doutoranda em educação, a professora Adriana Horta, da Escola do Sesi de Naviraí, tem participado de muitos eventos na área e afirma que o Seminário de Educação é um exemplo de como a educação de sucesso deve ser trabalhada. “Participar do Seminário é uma grande oportunidade de aperfeiçoamento dos saberes, para na prática assegurar uma educação significativa. Tenho orgulho de participar dessa equipe”, falou.

O professor Max Souza, da Escola do Sesi de Três Lagoas, acredita que é uma oportunidade de revisar as atitudes quanto educadores. “Sempre aprendendo um pouco mais como melhorar nossas práticas. E para esse ano, espero sair renovado e com muita inspiração para começar o ano letivo”, avaliou.