Rede pública do Distrito Federal retoma aulas em sistema online

Sem aulas desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, os 460 mil estudantes da rede pública do Distrito Federal retomam nesta segunda-feira (22) o ano letivo por meio de aulas online. A Secretaria de Educação fixou prazo de uma semana para que alunos e responsáveis possam tirar dúvidas e se ambientar à plataforma que será utilizada para a aulas. Para a retomada do ano letivo, além de web aulas, os alunos que não têm como acompanhar o ensino remoto poderão receber teleaulas e apostilas impressas, entregues pela escola.

A partir do próximo dia 29, a frequência será obrigatória. Durante esse período os alunos da rede pública não terão provas, como as aplicadas presencialmente em sala de aula. As avaliações serão feitas por meio de atividades e tarefas aplicadas pelos professores. O acesso à plataforma é intuitivo e há um passo a passo na página inicial sobre como entrar nas turmas virtuais e como funcionarão as teleaulas. O login será feito a partir de um e-mail com final @estudante. Para isso, será necessário ter o código de aluno, disponível no boletim escolar, e gerar uma senha.

Aulas

Nas aulas para crianças até cinco anos, o acesso será destinado aos pais. Durante uma hora por dia, esses alunos terão atividades mais lúdicas e conteúdo adequado para cada ano/série. Segundo a Secretaria de Educação, mais de 23 mil famílias terão de se adaptar ao novo modelo.

Os estudantes do 6º ao 9º ano do fundamental e do ensino médio serão integrados à rede com aulas e atividades para reforço da aprendizagem. Todos os 50 mil estudantes e professores dos 17 centros interescolares de Línguas (CILs) também estão com acesso ao sistema para seguir o conteúdo programático.

Dados

Quem tem celular ou computador, mesmo sem acesso à internet, poderá ver o conteúdo, sem gasto de dados de navegação. O custo será bancado pela Secretaria de Educação. “A família tem papel importante de ajudar a organizar esse tempo dentro de casa. Esta é uma nova forma de estudo e, para funcionar, é necessário o esforço de toda a comunidade”, ressalta o coordenador do Programa Escola em Casa DF, David Nogueira.

Calendário

A previsão é de que o ano letivo de 2020 termine no dia 28 de janeiro de 2021. A semana de 29 de janeiro de 2021será destinada para a recuperação de aprendizagem dos alunos. O calendário escolar, definido pela Secretaria de Educação, prevê recesso de sete dias no fim do ano, durante as festividades de Natal e Ano-Novo. Haverá ainda uma semana, em setembro, para planejamento pedagógico.

Resistência

O Sindicato dos Professores ndDistrito Federal (Sinpro-DF) é contra a proposta. De acordo com a entidade, a volta às aulas por meio remoto ignora e exclui mais de 100 mil alunos sem acesso aos meio tecnológicos adequados. “É uma total exclusão desses alunos. As atividades impressas para os estudantes excluídos não vão garantir a aprendizagem deles. O que vai acontecer é a disseminação do novo coronavírus, com esse vai e vem de papéis”, defende o sindicato.