Rede Municipal de Ensino realiza 1º Encontro de Viola Pantaneira nesta terça-feira

Destacar a música regional é a proposta do 1º Encontro de Viola Pantaneira, que será realizado nesta terça-feira (22), a partir das 14 horas. O projeto é desenvolvido pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) e vai levar ao palco do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apresentações de alunos da rede municipal que irão apresentar um repertório composto para ser executado na viola brasileira ou caipira.

O projeto foi dividido em duas fases. Na primeira etapa houve uma seleção dos candidatos através de vídeo de inscrição postado no Youtube. Os trabalhos foram analisados pelos técnicos em música da Deac, que selecionaram cinco finalistas, estudantes das escolas “Kamé Adania”, “Maestro João Correia”, e “Maestro Barão do Rio Branco”.

A abertura do evento vai contar com a apresentação do premiado músico Marcelo Loureiro, que começou a estudar violão aos 12 anos de forma autodidata e já viajou pelo Brasil e diversos países divulgando a música sul-mato-grossense e, desde 2005, passou a utilizar em seus shows adaptações de seu violão para viola caipira.

Também irá se apresentar na abertura, o aluno da escola “8 de Dezembro”, Roaldo Alexandre, acordeonista que teve seu talento revelado no “1º Prêmio Helena Meirelles de Música Instrumental”, organizado pela Reme este ano, onde o estudante conquistou o primeiro lugar.

Já o intervalo do show ficará por conta dos multi-instrumentista e técnico da Deac, o professor Marcos Assunção, que é graduado em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e em 2008 recebeu o prêmio Nacional do Projeto Pixinguinha – Prêmio Produção (Funarte), além de também ter participado de festivais de música em vários países.