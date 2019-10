Rede Mais Brasil propõe projeto criativo para transformar problema em solução

A coordenação da Rede Mais Brasil em Mato Grosso do Sul participou de uma mesa de estudos de viabilidade técnica para implantação de uma usina de aproveitamento de resíduos da construção civil na fabricação de tijolos, pisos e blocos ecológicos - Foto: Divulgação/Assessoria

A convite de representantes do poder executivo e legislativo da cidade de Dourados, a coordenação da Rede Mais Brasil em Mato Grosso do Sul participou de uma mesa de estudos de viabilidade técnica para implantação de uma usina de aproveitamento de resíduos da construção civil na fabricação de tijolos, pisos e blocos ecológicos.

A publicação atende um das propostas do edital 2019 de gestão de resíduos sólidos urbanos do Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Justiça que determina às empresas que atuam no setor trabalhem de forma sustentável, evitando enviar para aterros, resíduos que possam ser reaproveitados.

"Vivemos um tempo de escassez de recursos e a ideia desse empreendimento apresenta um potencial de mercado altíssimo porque abraça várias frentes: cria emprego, gera renda, além de oferecer utensílios de baixo custo para ser usado no processo de urbanização da cidade", comentou o professor Luiz Carlos Morente, coordenador da Rede Mais Brasil.

Além da produção do material para a construção outro ponto positivo com a possibilidade do empreendimento está na preservação ambiental e a coleta de entulhos que seriam destinados a aterros e que em breve poderão ser transformados em matéria prima para obras de insfraestrutura na cidade de Dourados e região.

Outra questão abordada durante a reunião foi que o acúmulo de resíduos sólidos a céu aberto favorece a proliferação de insetos, animais peçonhentos e que é importante a conscientização popular para fazer o descarte correto de resíduos que não serão mais utilizados no dia a dia.

Para o vereador Sérgio Nogueira (PSDB), responsável pela reunião, a explanação técnica dos integrantes da Rede Mais Brasil foi fundamental para apontar caminhos criativos e transformar esse problema em uma solução lucrativa para Dourados.

"O aprendizado foi de grande valia, uma vez que nos direciona para inovação e desenvolvimento mesmo em época de pouco recurso".