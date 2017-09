Madero traz uma de suas especialidades à Temporada Gourmet do Shopping Campo Grande

O valor do Contrafilé Super Premium do Madero é R$ 44,90 / Divulgação

O Madero Steak House participará entre os dias 11 e 17 de setembro, almoço e jantar, da segunda edição da Temporada Gourmet do Shopping Campo Grande, com um prato que traz uma das especialidades da rede Madero: as carnes.

O escolhido da vez foi o Contrafilé Super Premium com 350g, uma das preferências do chef Junior Durski, que vem com uma opção de acompanhamento: arroz branco, farofa Madero, batatas fritas, cesta de pães ou penne na manteiga.

“Escolhi uma carne que adoro, pois só sirvo em meus restaurantes aquilo que gosto de comer. Tenho certeza que será um sucesso na Temporada Gourmet”, explica o chef Junior Durski.

O valor do Contrafilé Super Premium do Madero é R$ 44,90.

Serviço

A Temporada Gourmet acontece entre 11 e 17 de setembro.

O Madero Steak House fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande e o telefone para agendamento e reservas é o (67) 3326-2361.

