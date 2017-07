Rede de sobremesas abre primeira loja em Campo Grande com receita antiga de família

Outro diferencial da rede é oferecer a possibilidade de se enviar delícias pelo correio, como acontece com a sobremesa Big Boss / Assessoria

Na próxima quarta-feira, 26, a cidade de Campo Grande (MS) recebe a primeira unidade da Petit Cake - rede especializada em sobremesas diferenciadas e de alta qualidade. Os doces disponíveis no menu do estabelecimento proporcionam um regresso para o universo infantil e tudo é pensado para que o cliente sinta-se em casa, desde o projeto arquitetônico até a forma de apresentação dos pratos. O resgate da memória afetiva por meio das iguarias faz com que os consumidores se aproximem ainda mais da marca.

“Nosso objetivo é conquistar os campo-grandenses com nossas sobremesas personalizadas e ampliar o número de Petit Cakers, forma que muitos clientes se autointitulam. Estes consumidores entendem que ali é o local e o momento de esquecer tudo de ruim e simplesmente relaxar”, explica a chef e proprietária da rede Liara Souza.

O restaurante, localizado na Rua Dom Aquino, nº 2275, bairro Amambaí, resgata em seu cardápio uma antiga receita de família da chef Liara, o brownie, um bolo tradicional americano, que é apresentado ao público em várias combinações, a marca também traz as formosas taças sujas e uma linha de cafés especiais e croissant. Outro diferencial da rede é oferecer a possibilidade de se enviar delícias pelo correio, como acontece com a sobremesa Big Boss.

A unidade vai funcionar de terça-feira a domingo, das 14h às 22h. O local tem estacionamento em frente à loja com capacidade de oito veículos, além do estacionamento na rua. A loja aceitará todas as bandeiras de cartões, inclusive ticket.

Sobre a Petit Cake

A marca especializada em sobremesas diferenciadas e de alta qualidade foi lançada pela chef Liara Souza, em 2014, na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. No ano de 2017, a empresa entrou para o Franchising e conta atualmente com 12 pontos.

